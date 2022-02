Desde 2014, el Museo de Arte Moderno de Medellín le dedica su Sala C en cada ciclo expositivo a apoyar el trabajo de curadores jóvenes en el Programa C , patrocinado por la empresa de energía Celsia.

Los artistas no podrán superar los 40 años y su proyecto debe ceñirse a los 67 m2 que tiene la Sala C, además de que no deben sobrepasar el presupuesto asignado, a no ser que puedan acceder a otras subvenciones para completar su idea. Puede ser de un colectivo o máximo de dos autores independientes.

El curador debe tener una experiencia mínima de tres años en el oficio y debe sustentar que la propuesta artística es coherente con su trabajo anterior, pero no tiene que limitarse en cuestiones de técnicas o temáticas. En caso de que el curador no tenga la nacionalidad colombiana, debe haber residido en el país en los últimos cinco años.

Se evaluará la calidad de la propuesta, la viabilidad técnica, el cronograma y el presupuesto aproximado, además de su sentido crítico y la idoneidad del proyecto respecto al histórico de Programa C. El jurado estará conformado por el Curador Jefe del MAMM, los coordinadores de exposiciones, y los curadores de dos versiones previas. Los resultados se publicarán el 14 de febrero y los proyectos se inaugurarán en julio y noviembre de este año. Aquí puede descargar las bases de la convocatoria.