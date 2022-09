Son 20 actores y actrices locales, con edades entre los 19 y 50 años, los que hacen parte del elenco. Senso también participa. La música está a cargo de César Barco. Una obra que es, sobre todo, un viaje al pasado de cada persona que está en el escenario , porque aquí no hay personajes. Es un devolverse al primer beso, a los lugares memorables, a donde se nació o a la violación de alguien.

Al director y actor español Santi Senso el miedo no lo paraliza, todo lo contrario, lo moviliza. Es algo fuerte en él. Y eso es precisamente lo que lleva a escena con su obra El holocausto del amor que presentará este viernes, 23 de septiembre, en el Teatro Matacandelas, con doble función, como parte de la 18 Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín.

“Es una dramaturgia viva, honesta, poderosa, única, genuina. Es una cosa que queda ahí y que va a trascender. Es una obra que no se puede repetir, ni los testimonios ni los actores. Van a hablar de cómo sienten el amor o la inexistencia del amor en Medellín, cómo es la cultura del amor aquí”.

En la última semana ha estado reunido con el elenco en el Teatro Oficina Central de los Sueños, donde hicieron un laboratorio de creación para comprender el lenguaje del no ensayar, de no interpretar las emociones, sino sacarlas, que transitaran, que se conocieran. Saldrán juntos, todos. Un acto de desnudez física y emocional que interpretarán en el lenguaje del teatro, la música, el cine, la danza. El lenguaje del arte unificado en un acto íntimo.

No habrá personas que finjan, en este acto solo está permitida la honestidad. Los que sientan que deben salir desnudos tendrán la libertad para hacerlo. “Sé que hay como una catarsis fuerte entre el elenco y el público, es un ritual en un espacio seguro. No es una obra ensayada, entonces no sé lo que va a pasar”.