Permiten conocer “miradas que no tienen un espacio en el sector comercial”, dice Dominga, y suelta un dato: aproximadamente el 96 % de las películas que se consumen en su país son norteamericanas. Aunque haya una buena representación allí. En otros países como Colombia, Argentina y Bolivia, sucede lo mismo.

“Es importante que Miradas Medellín llegue al barrio, porque permite que los habitantes de la comuna 2 accedan a la experiencia sensible que es el arte, y que dejen de ver la oferta artística y cultural solamente en el centro y que llegue a las cuadras y territorios cercanos, para disfrutarla en familia”, señaló Claudia Vásquez, integrante de la corporación Mi Comuna, en Villa del Socorro, donde se ubica la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano, uno de los escenarios con actividades del festival.

Esa es la razón por la que ahora visita Medellín. Quiere compartir sus ideas sobre el cine, que ha sido la manera en la que ella ha intentado comprender el mundo y conectar con ella misma y su historia. “La vida me llevó a hacer cine, soy una persona curiosa”.

La chilena Dominga Sotomayor tiene mala memoria. Dice esto porque así fue que inició en el cine: “Mi primer impulso en acercarme fue tratar de capturar lo que se me estaba olvidando y también entender y observar la realidad desde una nueva perspectiva, crear una posibilidad de memoria y transportarnos a otro tiempo, otro espacio y conectarnos con las emociones”.

La segunda película es “Tarde para morir joven”, que se presentará el jueves 24 de noviembre a las 2:00 en el mismo lugar. Esta segunda pieza cinematográfica se estrenó en 2018 y está inspirada en algunos episodios de su vida que atraviesan recuerdos personales, sociales y políticos.

“Son recuerdos de un lugar especial para mí llamado la Comunidad ecológica de Pañalolén a las afueras de Santiago de Chile. Viví allá desde que tenía cinco años luego de que mis papás se alejaran de la capital cargados de esperanza con la llegada de la democracia a Chile. Justo al terminar la dictadura, mis padres decidieron alejarse de esos años grises a construir una nueva sociedad más cercana a la naturaleza”, recuerda.

Sotomayor menciona que, de no ser por festivales de cine como en el que estará por estos días, la gente no habría visto su película como lo ha hecho hasta ahora. “Los festivales le dan visibilidad a un lenguajes que no es tan convencional, películas que se salen de la norma y de lo que estamos acostumbrados a ver comercialmente”.