La activista iraní por los derechos de la mujer, Narges Mohammadi , galardonada con el Premio Nobel de la Paz , envió un mensaje de agradecimiento desde su celda en Teherán: “La victoria no será fácil, pero es algo seguro”.

Este movimiento, severamente reprimido, fue provocado por la muerte de una joven kurda iraní de 22 años, Mahsa Amini, después de su arresto en Teherán por no respetar el estricto código de vestimenta islámico.

“Nos esforzamos por la solidaridad y la fuerza de un proceso no violento e imparable para superar este gobierno religioso autoritario y reavivar el honor de Irán y la dignidad humana”, subraya desde la cárcel de Evin. Se desconocen las circunstancias en que la activista logró transmitir su mensaje.

El Comité Nobel le otorgó el prestigioso Premio de la Paz el 6 de octubre, alabando “su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por la promoción de los derechos humanos y la libertad para todos”.

Esta información se conoce pocos días después de que los familiares de la Nobel denunciaran ante la comunidad internacional que las autoridades iraníes no le han prestado a Narges Mohammadi la atención médica que requiere. “Un fiscal ha dado órdenes para que no sea trasladada al hospital bajo ninguna circunstancia si no se cubre con un velo”, informó la familia de la activista.