Reflexiones de Javier Darío Restrepo sobre periodismo, ética y libertad

Recogemos en estas páginas algunas reflexiones de Javier Darío Restrepo. Habla sobre periodismo, sobre ética y libertad. Sobre la vida, sobre lo que significa el ser humano. Sobre el cuidado de sí y de los otros.

El periodista y escritor Javier Darío Restrepo en la presentación de su libro La Constelación de la Ética, el pasado viernes 4 de octubre en el Festival Gabo, realizado en el Jardín Botánico de Medellín.

La ética no se impone

“La ética no se puede imponer por ley. Las leyes nos las imponen desde afuera, necesitan la coacción de policías, jueces y vigilantes; la ética no, por cuanto es un compromiso con uno mismo; de modo que, en términos gruesos, uno es ético porque le da la gana. En síntesis, la ética es un ejercicio de la libertad.

Sea el médico, el abogado, el ingeniero o el periodista, ninguno puede ser obligado por ley a ser ético. La ley ya tiene suficiente con velar para que estos profesionales no roben o engañen. A la ley le toca urgir la implosión del edificio mal construido o la captura del médico estafador o violador, o seguirles los pasos al cartel de las togas, o enjuiciar al cura violador o al periodista calumniador o estafador. Esos no son asuntos de la ética, sino del código penal y de los encargados de aplicarlo para bien y tranquilidad de la sociedad.

(...) Si la ley y sus agentes tienen que hacerse cargo de corruptos, violadores y asesinos e impedir que le hagan mal a la sociedad, la ética se hace cargo de los honestos para que no se duerman sobre los laureles de su bondad y se mantengan activos, apasionadamente activos, en la realización de su potencial humano.

No basta, en efecto, que la gente sea buena, su obligación es ser mejor. Con esto quiero decir que en cada ser humano hay un posible que debe desarrollar y que la ética cumple la función de urgir esa realización de la parte posible de cada ser humano; y lo hace: 1. cuando crea insatisfacción por lo que se es; 2. cuando abre los ojos y estimula la avidez por lo que uno debe ser, que es ese ser posible que alienta y vive en todo humano (...).

La ética, por tanto, es fuente de insatisfacción por lo que es, por cuanto crea la convicción de que todas las realidades pueden y deben ser mejoradas.

Se podría reducir todo este problema a una proposición simple: los mandamientos y los códigos penales ordenan a los humanos no hacer daño; así que actúan bajo el imperativo del no: no matarás, no robarás, no calumniarás, no mentirás. Cuando los códigos de ética están hechos en modo no, concluyo que sus redactores son legisladores extraviados en los terrenos de la ética.

La ética siempre está en modo sí, porque lo suyo es trazar y acompañar por las vías que conducen a la excelencia.

¿Que cuál es el rol de la ética, entendida así, en la Colombia de hoy? Demostrar que, a pesar de todo, los colombianos pueden ser excelentes como personas y como profesionales (...).

(...) Esa parte de nuestro ADN que nos lleva a querer resolverlo todo con leyes, o sea, con la presión externa de aparatos jurídicos y policiales, revela que entre los componentes de nuestra cultura y modo de ser hay uno muy claro de sumisión, de esclavos. Necesitamos catálogos de prohibiciones y de reglas como parte esencial de nuestra organización social y política; estas son las herraduras de hierro que necesita nuestra sociedad para avanzar. La ética, por el contrario, al hacer de cada persona su propio legislador, activa su potencial de libertad y, en vez de reglamentos y normas, propone modelos de vida ideal y deseable (...).

La Constelación de la Ética, Javier Darío Restrepo. Fundación Gabo. 2018. Páginas: 14, 15 y 16.

La esperanza

“Comenzamos a reflexionar, ¿y por qué para la gente puede ser más necesario un periódico que un pan? Dándole vueltas al asunto, llegué a esta conclusión: uno puede vivir sin pan, pero no puede vivir sin esperanza. Y un periódico, eso es lo que tiene que hacer, convertirse en algo más indispensable que el pan: debe fortalecer la esperanza de la gente en momentos de crisis”.

En Cómo manejar una información de una explosión, un atentado o una bomba. Una prueba de consistencia técnica y ética. Javier Darío Restrepo. Serie diálogos académicos 1. Politécnico Gran Colombiano. 2002. Página 47.

La aparición del otro

(...) Esta vez recibí la ayuda del filósofo y teólogo brasileño Leonardo Boff, quien en su libro sobre el tema del Cuidado, escribió: “el cuidado es una actitud de relación amorosa, sincera, amigable protectora de la realidad personal, social y ambiental”. Cuidar, más que una técnica es un arte, un nuevo paradigma de la relación con la naturaleza, con la tierra y con los seres humanos. Es un modo de ser en el mundo, con los otros y con la naturaleza”. Expresiones que parecen repetir en nuestro tiempo a Aristóteles cuando señalaba el cuidado “como el modo de ser primero en todo humano”.

Afirmaciones que me permiten entender que si lo ético comienza cuando aparece el otro, el ser ético se activa con el cuidado. Es, pues, el cuidado la primera expresión y acción de lo ético. Y es más, el cuidado lleva a la práctica de virtudes de respeto del hombre y de la naturaleza y de clarividencia para detectar lo que es bueno o no para el hombre y para la naturaleza, y que le dan un sentido relacional a la vida.

De repente la idea de la ética había adquirido la vida del Otro, que lo rodea a uno por todas partes y que urge el cuidado, con que uno humaniza y dignifica la vida (...).

Discurso pronunciado por Javier Darío Restrepo el 22 de julio de 2019 en la clausura del encuentro Periodismo de verdad 2019, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/blogs/javier-dario-restrepo-resume-su-busqueda-por-lo-etico

Reinvención permanente

Puesto que la misión del periodista es hacer que la información llegue intacta a la conciencia de los receptores a pesar de los factores que conspiran contra la verdad de los hechos, cada vez tendrá que reinventarse y, a una tecnología que facilita difundir hechos sin fuentes, opondrá la búsqueda y confrontación rigurosa de las fuentes; y a la presentación superficial de los hechos opondrá la investigación rigurosa, mediante el uso de la tecnología digital que ha permitido el periodismo de datos.

Esta reinvención a partir de la crisis está convirtiendo el oficio de informar sobre lo actual en una exigente tarea en que el periodista no se limita a contar lo que pasó. Además, debe explicar el hecho y sus circunstancias, interpretar su sentido, dos actividades de la inteligencia que van más allá del solo ver y oír los acontecimientos.

Es una reinvención que transformará lo que antes era un servicio para curiosos y pasivos en información, para inteligentes y sujetos activos de la historia. Le cedo la palabra al periodista inglés Simon Kelmer, editor jefe de The Independent, de Gran Bretaña, quien en una conferencia sobre los retos del periodismo afirmó: “la noticia siempre será lo fundamental en un periódico, pero en vez de primicias hay que presentar visiones completas; lo que puede hacer un periódico es ayudar al lector a entender la noticia, lo que puede hacer es el análisis, la interpretación, los comentarios que informan en profundidad cuanto está detrás de la noticia. Hay evidencia de que la cobertura en profundidad y la interpretación, es lo que quieren los lectores”. Es el periodismo que se reinventa, a partir de sus obstáculos.

Discurso pronunciado por Javier Darío Restrepo en México durante el XIII Encuentro Internacional de Periodistas, el 5 de diciembre de 2017. https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/recursos/la-reinvencion-del-periodismo-segun-javier-dario-restrepo

Atrapar el tiempo que huye

(...) “Eso es ante todo el reportero: un hombre sin más defensas ni riquezas que el poder y la credibilidad de sus palabras. Con ellas enfrenta la irracionalidad y soberbia de los poderes en acciones que serían de una temeridad suicida, si no estuvieran apoyadas en su inmensa fe en la fuerza de la palabra. En un mundo de irracionalidades y de fuerza bruta, el reportero pertenece a esa minoría abrahámica de los que creen y esperan, contra toda esperanza, en el poder desarmado de la inteligencia y de las palabras”.

(...) “Ser reportero es todo eso. Es tener el privilegio, a muy pocos dado, de ver nacer una nueva imagen del hombre todos los días; es estar en la primera fila de la historia cuando la escena y el reparto cambian; es vivir cada día nuevas vidas, y es atrapar el tiempo que huye con la eternidad de la emoción y de la palabra. Entendido así este oficio de ser reportero no es un escalón para llegar a ser político, funcionario, jefe de redacción o director; ser reportero es haber llegado y haberse instalado en la mejor y más apasionante fila de la vida. Por eso, este reportero viejo se siente un hombre agasajado por la vida (...).

Durante la ceremonia de entrega del Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un periodista. 1997. https://premiosimonbolivar.com/index.php?v=2&&edicion=1$$-1$$-qm4nNEHfZn5Ktm98wAU5wqK92yXG3C6fwm.

Verdad y responsabilidad

(...) “Cuando hablas de sol es inevitable la asociación con la luz y el calor; la flor sugiere color y perfume, de la misma manera que prensa es una palabra que habla de libertad. Es parte de su naturaleza de modo que no se puede pensar en la prensa sin su correspondiente libertad, y lo que es más diciente: para que haya libertad necesitas la prensa. Ella cumple un papel irreemplazable en la existencia y ejercicio de la libertad”.

“La libertad de prensa no es un privilegio ni un recurso de poder. Es una defensa indispensable para el que busca la verdad que la prensa debe y sirve a la sociedad. Cuando los periodistas la reclamamos, lo hacemos porque sin ella se vuelve imposible nuestro trabajo. Sucede algo parecido con la libertad de opinión; la sociedad la reclama porque sin ella es imposible vivir en democracia; es un instrumento indispensable que cuando desaparece deja sin apoyo el debate, y sin él no hay examen de los actos del gobernante, y al faltar ese examen aparecen la verdad única e impuesta, la imposición ideológica, el predominio del capricho y la muerte de la inteligenciay de la dignidad”.

“La unión de los dos conceptos, libertad y responsabilidad, no significa limitación de la libertad sino su definición como derecho que no es absoluto. (...). La vida, la reflexión y, sobre todo, los errores han demostrado que un derecho no devora otro derecho y que el derecho a la libertad no devora los derechos de los otros. En consecuencia, así como los conflictos entre humanos se resuelven con el diálogo, la pugna entre los derechos se resuelve con su armonización. Todo derecho va hasta donde comienza el derecho ajeno, según la expresión de Juárez, o sea que no hay derechos ni libertades absolutas”. (...).

“(...) no puede haber ética sin libertad, ni libertad sin ética. La ética implica un ejercicio permanente de la libertad, como que ser ético es el máximo grado de la libertad. La ética nace de una decisión personal que no puede ser impuesta por nadie, y en esto se diferencia de la ley. A su vez la libertad es posible como resultado de la práctica de las virtudes que llevan a la excelencia personal y profesional. Puesto que nadie le da la libertad a nadie, la libertad es creación de lo mejor de cada persona. Hablar, pues, de un hombre libre es hablar de alguien que ha realizado los valores del ser humano”. “Ni en Colombia ni país alguno hay Libertad de Prensa”.

Entrevista de Carlos Alberto Giraldo a Javier Darío Restrepo. Publicada en El Colombiano, el 3 de mayo de 2015. Tema del Día. Página 2.