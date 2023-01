Puede haber carnaval sin diablo, pero no sin cuadrillas

El Carnaval de Riosucio se realiza en año impar, de viernes a miércoles, en la semana de enero que incluya el seis. Tras saltarse 2021 por el coronavirus, empezó este viernes a las cero horas con el Alegre Despertar, que incluye un conjuro, la quema de una culebra de pólvora y un desfile por las calles cantando el himno al unísono, entre saltos, ponchos, capas y chirimía: Salve salve placer de la vida/ Salve salve sin par Carnaval/ de Riosucio la tierra querida/ eres timbre de gloria inmortal.

El diablo no es el único símbolo, de hecho en sus orígenes el Carnaval se llamó Fiesta de Matachines, y después de 1900 Carnaval de Riosucio, no Carnaval del Diablo, porque esa efigie es solo uno de los elementos de la fiesta, que se sumó en 1915. Ya celebramos sus 100 años como un diablo bonachón. La esencia son las cuadrillas, grupos de personas que se disfrazan alrededor de un tema, luego peregrinan en casas y tablados, cantando temas conocidos a los que se les cambian las letras para hacer parodia política, crítica social, reírse del país, preocuparse por el medio ambiente, hacerle honor al Carnaval y decir lo que muchos no se atreven. La Paila Mocha, la cuadrilla de la familia Vargas, una de las infaltables en la fiesta desde hace muchos años, cantará este domingo: (póngale la música de La Mula Rucia, la que canta El Loko Quintero): En casa del presidente hay que empezar a renovar/ con esas plumas de ganso hasta en el orinal/ porque hay que ver y ver y ver, que solo falta/ que orine agua bendita para bautizar las almas.