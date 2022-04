Ahora, hay una diferencia con Martín Pardo y Ronco. Martín no buscó al jaguar por una cuestión de poder. Los demás le otorgaron su alias, pero su relación con Ronco no está basada en ello. Hay un amor genuino, así sea malsano, entre Martín y Ronco. Si las cosas se hubieran dado diferente, es probable que Ronco hubiese terminado atacando a alguien. Quizás no al mismo Martín, pero sí a Amalia o a alguna otra persona en Pantanal de la Sierra. Ronco, después de todo, es un animal salvaje. Pero hasta el punto en el que se llega en la novela, la relación que tiene con Martín está basada en ese amor que llega a existir entre animales de diferentes especies. Ronco, entonces, también representa ese otro aspecto de la humanidad: nuestra capacidad de amar, nuestra animalidad y nuestra gravitación hacia la belleza, incluso en medio de la guerra.

“Siempre quise escribir ficción. Estudié Filosofía para nutrir las novelas y cuentos que en el colegio imaginaba escribiendo. A mitad de carrera, leí Ébano , de Ryszard Kapuœciñski, y descubrí que podía combinar los viajes con la escritura literaria. En ese sentido, Jaguar fue un retorno a ese primer amor, y un retorno que por primera vez me permitió –hasta cierto punto– moldear la realidad, darle una nueva forma al mundo. También me dejó jugar en el sentido literario más puro: barajando frases, párrafos y palabras para engañar a los lectores y crear, como decía Nabokov, un castillo de naipes cuyas paredes poco a poco se convierten en acero y cristal”.

¿Cuál es el hechizo de este felino?, ¿cuánto tiempo lleva tras sus pisadas?

“El jaguar tiene una belleza inaudita. Su pelaje es un sinsentido, una oda a la belleza producto del azar y las fuerzas de selección que rigen la vida. Culturalmente, ha sido siempre un dios o una figura de poder. Y, en términos medioambientales, el felino ha dado forma al continente americano –a la geografía misma, en algunos casos– desde su posición de depredador ápice. A pesar de todo esto, solemos olvidarlo. La gente piensa en África y de inmediato piensa en el león, piensa en Asia y piensa en el tigre, piensa en América y rara vez le viene a la mente el jaguar. En parte quiero cambiar eso. Y en parte quiero dejar un registro de una criatura que quizás desaparezca, como tantas otras, en el próximo medio siglo”.

Volvamos a la novela. Para escribir la suya, ¿leyó novelas colombianas sobre el conflicto armado y la violencia?

“Sí, leí todas las que encontré. Y hay de todo, cómo no. Grandes novelas y novelas pobres, innecesarias. Pero la realidad es que para la escritura de Jaguar no me apoyé tanto en las novelas colombianas sobre el conflicto. Usé, más bien, novelas sobre la guerra, en general, novelas que me han marcado (hay, como lo menciono en los agradecimientos, frases o alusiones al Quijote, Ulises, La casa de las bellas durmientes, entre otros), y muchos libros de no ficción acerca del conflicto en Colombia. El libro se alimentó principalmente de ellos: las obras de Alfredo Molano, historias de Colombia, libros escritos por paramilitares, mercenarios, políticos, etc.”.

¿Cómo va el proceso de escritura y de publicación de La sombra del jaguar?

“Avanza lentamente. Como la gran mayoría de los escritores en Colombia (y el resto del mundo), quisiera poder vivir de la escritura, pero me resulta imposible. Por ello, no he podido dedicarle todo el tiempo que quisiera a la escritura del libro de no ficción acerca del jaguar. Pero la reportería ha avanzado. El año pasado viajé al sur de Arizona y al muro en la frontera para investigar acerca de los alcances políticos de la presencia del jaguar en ciertas partes de América; pasé un par de semanas en el norte y en el sur del Pantanal, en Brasil, observando jaguares y aprendiendo acerca del turismo de avistamiento de jaguares y el conflicto entre humanos y estos felinos; estuve en una playa cerrada al público en Costa Rica aguardando la llegada de jaguares que esperan atentos el desove de miles de tortugas en noches de luna menguante; y este año viajé a Surinam para hacer reportería sobre el tráfico de partes de jaguar hacia el mercado asiático. En mayo, viajo a México y luego en junio voy a la Amazonía brasilera. Después, espero hacer un par de viajes más dentro de Colombia para poder ya sentarme y redondear el libro. Quiero que sea algo poderoso y creo que voy por buen camino”.