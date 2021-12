Se la juegan por la protección y la educación de la primera infancia

“Te necesito y en ti confío”, le susurró el niño de ocho años a Luz Gabriela Santos, la directora ejecutiva de la Fundación Las Golondrinas. “No me gusta lo que pasa en casa, no tenemos cortina ni puerta en el baño y a mi padrastro le encanta mirar a mi hermanita de tres años cuando ella se baña y decirle que la quiere enjabonar. Y no me gusta lo que sucede, mi mamá falleció y dependemos de él”.

La historia ocurrió en algún lugar apartado del país, y la dureza de esa realidad, que marcó de manera significativa los dieciséis años de trayectoria de Santos al frente de la Fundación, retrata la cotidianidad que afrontan muchos niños en Colombia, en especial en las zonas rurales, víctimas de una inequidad social que en ocasiones comienza desde la primera infancia.

Hace cuarenta años que Las Golondrinas, por iniciativa de sus fundadoras Julia Olarte, Clara Echavarría, Luz Vieira, Blanca Lucía Vargas y Cecilia Echavarría, le apuesta a la protección, la atención y el sano desarrollo de la primera infancia. Iniciaron en el sector de Llanaditas, en la comuna 8 de Villa Hermosa, en Medellín, de una forma muy espontánea, recolectando y entregándoles ropa y alimentos a sus habitantes más necesitados.

No había un plan, pero sí mucha voluntad, recuerda la directora ejecutiva. Sin embargo, con el tiempo el propósito se fue haciendo más ambicioso y a un tema asistencial le sumaron procesos educativos enfocados en los niños y en quienes son responsables de su formación y orientación.

Lo hacían en casas prestadas –luego adquirieron sedes propias– y los profesores eran voluntarios que querían sumarse a la iniciativa. Todo en un estado muy artesanal.

Las Golondrinas fue alzando vuelo y muchas empresas se unieron, creyendo en el propósito de la entidad. Así, los fondos y las ayudas crecieron y en la actualidad, la Fundación cuenta con dos sedes propias, una en Llanaditas, el sector donde todo se originó, y otra en el barrio Caicedo, comuna 9. En ambas, los niños reciben formación educativa, atención psicosocial y nutricional para permitirles lograr un desarrollo integral.