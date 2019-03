¿Bohemian Rhapsody 2?

Bohemian Rhapsody fue una de las películas más exitosas de 2018, no solo por su recaudación en taquilla mundial, hasta ahora US$875,779,435, sino por las múltiples nominaciones y galardones recibidos en distintas entregas de premios, como los Globo de Oro y los Óscar, ceremonia en la que Rami Malek obtuvo la estatuilla a Mejor Actor.

A Brian May, el guitarrista de la legendaria banda en la que se basa el filme, se le vio en las alfombras rojas acompañando al elenco de la película y tal vez eso podría repetirse, o por lo menos eso fue lo que insinuó Rudi Dolezal, el director que tiene su crédito en algunos de los videos del grupo, además de ser un conocido amigo del fallecido vocalista Freddie Mercury.

Dolezal le contó al medio estadounidense Page Six: Estoy seguro de que planean una secuela que comienza con Live Aid”, y agregó que la secuela está siendo “muy discutida en la familia Queen”.

La revista Rolling Stone, uno de los medios que ha difundido la noticia, señalo “no tener idea de si esto es cierto o no. E incluso si se está discutiendo. Pero eso no significa que no podamos tratar de imaginar cómo sería una secuela de Bohemian Rhapsody”. Y se la imaginaron, uno de ellos es un escenario anterior a la llegada de Freddie a la banda, de hecho muchos antes, dice la revista especializada en música, cuando Mercury y su familia huyen de Zanzíbar escapando de una violenta revolución.



También señalan que se debería contar la vida del vocalista entre 1986 y 1991, el año de su muerte.

¿Cree usted que esta secuela se debería hacer?