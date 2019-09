Sin ideas no hay economía naranja

La creatividad y las ideas atraviesan estos cinco subsectores. Carmen Inés Vásquez afirma que este proyecto no podría funcionar sin esos dos elementos. Como sucede en la música, se necesita quien haga composiciones, quien venda, quien comunique y quien cante. Esta es la explicación de cinco expertos.

LOS DESAFÍOS SEGÚN JOHN HOWKINS



1. ENTENDER EL TRABAJO

El creador del concepto de economía creativa señaló que uno de los más importantes es cómo “medimos, administramos, recompensamos el trabajo”, pues en la creatividad hay aspectos clave. Las ideas son privadas, personales, subjetivas y no terminan.



2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cómo unir esfuerzos entre el trabajo lógico con el creativo, ¿se requiere un modelo cognitivo para generar un link entre ambos? Este es otro de los desafíos de Howkins. Según él, la inteligencia artificial no puede dar explicaciones, usa algoritmos.



3. GESTIONARSE ASÍ MISMO

Es lo que Howkins llama incorporarse en la economía creativa. “Es una persona que se lidera así misma y lo hace de manera independiente”. Esto en un escenario en el que se debe incorporar el talento, pero se recortan los trabajos de calidad.



4. EXPANDIR LOS BENEFICIOS

El trabajo creativo genera frustración, comenta Howkins, porque hay muchas personas que no están ahí recibiendo los beneficios de estas actividades, y al tiempo, la inequidad está aumentando. Hay que pensar en cómo la sociedad puede aprovecharlos.