El rock y los Sussex hicieron tambalear a Spotify

En una carta abierta –con toques autocríticos–, el multimillonario sueco Daniel Ek, cofundador y director ejecutivo de Spotify, admitió que su empresa no ha sido transparente respecto a las políticas editoriales para aceptar o rechazar un contenido, en especial en el tema sensible de las vacunas.

Primer round

El escándalo llamó la atención de la prensa cuando una leyenda del rock tomó partido: el compositor canadiense Neil Young puso contra las cuerdas a la empresa la semana pasada al obligarla a escoger entre él –un artista con sesenta años de trayectoria musical– y el comediante.

El autor de Hey Hey, My My fue contundente: “Pueden tener a Rogan o a Young. No a ambos”. De nuevo, Spotify no hizo comentarios. El repertorio fue retirado; las únicas canciones de Young que siguen en Spotify son las incluidas en álbumes colectivos y en bandas sonoras. Muy pronto la cantautora Joni Mitchell, elegida Persona del año de los Grammy, se sumó a la cruzada y retiró también su obra de la parrilla del gigante tecnológico.

Entre tanto, las búsquedas en internet relacionadas con Neil Young ascendieron y su música salió del nicho de los conocedores del rock. Esta no es la primera intervención del compositor en temas polémicos: en 2006, por ejemplo, entregó al público el disco Living with War, un elocuente alegato contra el presidente George W. Bush y su política internacional. Un pasaje de la canción que da título al álbum dice “Y cuando el amanecer se rompe, veo a mi prójimo./ Y en la pantalla plana matamos y nos matan de nuevo”. Antes, había compuesto Ohio, una respuesta a la muerte de estudiantes a manos de la Guardia Nacional.

Sin medidas todavía

No obstante, el campanazo que produjo la respuesta de Ek fue el comunicado emitido por la Fundación Archewell, creada y presidida por el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. Un portavoz de los duques de Sussex afirmó: “Seguimos expresando nuestras preocupaciones a Spotify para garantizar que se realicen cambios en su plataforma para ayudar a abordar esta crisis de salud pública”.

En su momento, la BBC informó que los miembros díscolos de los Windsor firmaron un contrato por 25 millones de dólares con Spotify para la producción de pódcasts con las voces de Harry y Meghan, celebridades en los Estados Unidos.

En medio de la tormenta mediática, Rogan se retractó en su pódcast y afirmó no ser un antivacunas. A pesar de esto, el programa sigue al aire.