–En una ciudad de un contexto tan violento, Guillo tenía esto abierto y era para exorcizar. Que vos tengas un pelado aquí dos o tres meses pegado a una escultura, con lo que significa tener las manos untadas de barro, hacerse y rehacerse, porque con un cuadrado de barro uno no hace sino cosas que tiene adentro, no lo que a mí me dijeron que haga, sino cosas que ya hay allí.

–Sería muy muy triste que un taller como esos desapareciera, dice Wilmar Villa, uno de los primeros asistentes. A mí TallerarTe me sacó del conflicto armado, me absorbió por completo y se me olvidó el mundo de las drogas, de la violencia, de estar parado en una esquina con un arma. Se convirtió en algo fundamental para mi diario vivir. Yo ya no me levantaba como con esa zozobra, porque me despertaba e inmediatamente me iba para el taller y allá me encerraba, día y noche. Me sacó de ese infierno.

Wilmar fue de esa primera generación emblemática de talleristas. Fue compañero de Carlos Alberto Serna, incluso es su figura, su cuerpo, el que Serna utilizó de referente en una de sus más extraordinarias obras, Mina quiebra patas. A ese tipo de arte que empezaron a desarrollar Wilmar y Carlos Alberto, el maestro Guillo, lo bautizó crudismo.

–Aquí las obras son crudas, son duras, son un testimonio de hechos y acontecimientos que han sido. Son obras que no son bonituras así como para adornar paredes, sino para exorcizar también lo que ha sido un contexto de mucha violencia en el barrio, y en la ciudad, y en el mundo, dice Camila. Las obras aquí comunican, activan, movilizan y también en ese sentido, gritan, denuncian.

Por eso Camila quiere convertir el taller un museo comunitario de la memoria, porque en todos estos años de trabajo, las esculturas se han convertido en testimonio de las formas más Íntimas de las violencias, pero también de las alegrías, las inquietudes, las tristezas y todo lo que pase por la mente. Las consecuencias de los aciertos y desaciertos de la sociedad tienen lugar ahí, en el arte.

–Estamos en la gestión. Guillo nos enseñó que las formas de nombrar las cosas tiene que hacer parte de nuestra práctica. Entonces lo primero ha sido empezar a nombrarnos como museo comunitario. Y segundo, estamos haciendo un trámite que es un registro un poquito dispendioso en Simco, que es una página que tiene el Ministerio de Cultura, para registrar experiencias de tipo museo comunitario. y también en como en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es que estamos haciendo un montón de cosas, porque decimos, esto es lo último que vamos a pelear.