El quinto intento fue exitoso y después de un mes de espera conseguí boletas para ver The Eras Tour de Taylor Swift en vivo en Latinoamérica. La artista estadounidense ganadora de 12 premios Grammy estará en Argentina, Brasil y México entre agosto y noviembre de 2023 como parte de su gira mundial y conseguir entradas para sus conciertos fue toda una odisea para sus seguidores. Yo soy una de ellos. Me presento: soy Juliana, periodista de política en EL COLOMBIANO y swiftie. Ese es el nombre que recibimos los seguidores de la cantante de 33 años, nacida en Pensilvania, que por primera vez pasará por tres países latinoamericanos como parte de su gira internacional de todas las eras, en la que hace un recorrido por los éxitos de sus diez trabajos discográficos de estudio en una presentación de casi cuatro horas con la interpretación de 44 canciones en vivo. La odisea para conseguir entradas para Taylor tiene un nombre entre sus seguidores: se le dice The Great War (la gran guerra) y ese rótulo hace referencia a una de las canciones de su más reciente álbum, Midnights versión 3 a.m., que lanzó en 2022 como una señal de que volvería a los escenarios con una prometedora gira que podría dejarla como una de las famosas más adineradas del mundo. La otra artista internacional que está haciendo un tour global de gran envergadura es Beyoncé. El proceso para comprar boletas para ver a Taylor Swift inició el 3 de junio, cuando anunció The Eras Tour por Latinoamérica, y terminó este 28 de junio en la última oportunidad para adquirir entradas para verla en la región, fecha en la que salieron a la venta general los tickets para las últimas fechas de sus shows en Río de Janeiro y São Paulo.

Las entradas para Taylor Swift en Brasil costaban entre 480 y 950 reales y el precio en pesos colombianos variaba según la tasa de cambio del día de la compra. Sin embargo, conseguir boletas para Swift va más allá del deseo y los swifties terminan obligados a acomodarse a la localidad que quede disponible cuando logran acceder a la plataforma de compra, o a adquirir paquetes VIP que son más costosos porque incluyen los souvenirs oficiales del evento. Ese fue mi caso. Así, la entrada que conseguí costó 1.298 reales (1,1 millones de pesos colombianos) y el presupuesto para viajar de Colombia a Brasil para The Eras Tour está entre los 5 y los 6 millones de pesos, dependiendo de la entrada que se compre, el momento en el que se adquieran los tiquetes aéreos –Avianca, Copa y Latam ofrecen esa ruta– y la estadía que se elija en Río de Janeiro, que es uno de los destinos más buscados en Brasil. Como seguidora de la intérprete de clásicos como You Belong With Me, Anti-Hero, All Too Well, Love Story, Lover y Blank Space intenté comprar boletas en cinco ocasiones, en todas las fechas de venta que se habilitaron para los conciertos de Taylor Swift en Argentina, Brasil y México, pero solo hasta el quinto intento logré conseguir la mía. Para el caso de Argentina, el diario Ámbito reseñó que se conectaron 2,5 millones de usuarios para comprar las 240.000 entradas disponibles para sus tres fechas en el estadio del River Plate, en Buenos Aires. Esa era la opción más costosa para viajar desde Colombia a otro país de Latinoamérica a uno de sus shows. En México fue más difícil porque la empresa Ticket Master pidió a los interesados crear usuarios y priorizó a los residentes en México y propietarios de cuentas bancarias de entidades financieras mexicanas para la venta, una medida que descartó a los compradores internacionales. Solo a quienes cumplieran esos requisitos les enviaron un correo electrónico con el enlace para la compra y los demás inscritos quedaron (quedamos) en lista de espera.

Los shows de Taylor Swift en Brasil, agendados para Río de Janeiro y São Paulo, tuvieron tres fechas de venta con entre 1,7 millones y 1,8 millones de usuarios conectados para comprar entradas para cada uno de esos conciertos –respectivamente– lo que significa que 3,5 millones de internautas estaban interesados en comprar esas boletas. No obstante, esa cifra no es del todo exacta porque algunos nos conectábamos desde dispositivos diferentes para tener más oportunidades de conseguir la entrada. Las estadísticas de The Eras Tour dejaron en evidencia que Swift es una de las intérpretes más demandadas del momento en todo el mundo. En Australia, por ejemplo, 4 millones de personas intentaron conseguir boletas para alguno de su cinco shows de 2024. Si se compara con la población de ese país, ese dato significaría que el 16% de los habitantes de esa geografía estuvieron interesados en ver a Taylor Swift en vivo en una de las giras internacionales más costosas del momento. Estas son algunas de las canciones que Swift ha interpretado en su setlist de The Eras Tour. Anti-Hero

All Too Well, versión de 10 minutos