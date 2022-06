No obstante, y pese a su valor histórico cultural, para agosto de este año —a más tardar septiembre— la actual Alcaldía de Bello, liderada por Óscar Andrés Pérez Muñoz, proyecta demoler la infraestructura para construir un edificio de seis pisos, que sería en definitiva un Centro Vida Día, en el que esperan recibir a más de 60.000 adultos mayores a través de una oferta de programas formativos, de salud y deportivos. El plan, que está ad portas del proceso contractual, ya cuenta con el aval de la Gobernación de Antioquia, que aportará el 70 % de los recursos para la remodelación, 3.933 millones de pesos.

Aquellos que presenciaron los años dorados del Teatro Iris, el Rosalía y el Bello (ver Recuadros) rememoran con nostalgia las jornadas cinematográficas que los acercaron, no solo a las producciones audiovisuales más aclamadas de la época, también a sus semejantes, pues por primera vez, cuentan quienes lo vivieron, ricos y pobres coincidían en un mismo espacio y tiempo alrededor del arte y la cultura.

El rifirrafe

Entre las propuestas que han ofrecido artistas y gestores se encuentra el establecer una cinemateca para fortalecer el séptimo arte en el territorio pues, a día de hoy, hay procesos populares como Cine pa’ la calle, e institucionales como el Consejo de Cinematografía, que se verían positivamente impactados.

Además, según complementa Tabares, en el municipio hay apenas 12 escenarios culturales que no dan abasto a la amplia oferta de actividades y el acceso al Parque de Artes y Oficios, también llamado Talleres del Ferrocarril, es difícil.

Frente a esto, responde la administración municipal en voz de Yenia Rivas Rentería, gerente de Proyectos Especiales de Bello, el plan bandera para la cultura es el parque que enuncia Tabares. “Allí tendremos un teatro de gran aforo, con capacidad para 745 personas. Para esto ya tenemos un convenio firmado con el Área Metropolitana que aportará $60.000 millones”.

La inminente demolición del Rosalía se suma al de otros bienes importantes para la memoria social y cultural del municipio, entre ellos, la casa Lola Vélez, la Plaza de Mercado, el Teatro Iris y el Teatro de Bello. “Lo destacable es que esto no pasa solo en Bello, pasa en toda Colombia. Los gobiernos no invierten ni siquiera en los Bienes de Interés Cultural y Patrimonial porque no dan réditos políticos ni económicos”, apunta el historiador Guillermo Aguirre.