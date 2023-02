El productor encargado de este sencillo que promete ser uno de los éxitos musicales del 2023 fue el paisa Ovy On The Drums, quien además ha acompañado a la Bichota en la producción de otros temas importantes en su carrera como “Provenza”, “Tusa”, “Mamiii” y “Love With A Quality”. Por su parte, el director del videoclip fue el español Pedro Artola.