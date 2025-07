¡Al fin! El alcalde le meterá mano al Atanasio, y la unidad deportiva también será intervenida en puntos críticos

El alcalde Federico Gutiérrez ha vuelto a encender la llama de la ilusión. “Ha sido una insistencia mía de que al Atanasio le tenemos que meter la mano y hacerlo en serio, no hacerle 2 o 3 bobaditas. Hay que ponerlo como se lo merece la hinchada del Medellín, del Nacional y quienes nos visitan. Vienen buenas noticias y en los próximos días estaremos mostrando el proyecto completo”, expresó el mandatario, quien se comprometió a mostrar el plan detallado y la inversión que se realizará.

Desde el año 2020 se habla de un ambicioso proyecto de transformación para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. La idea ha sido clara: llevar al estadio y sus alrededores al estándar de un escenario de talla mundial, con la infraestructura adecuada para recibir eventos deportivos y culturales del más alto nivel. Sin embargo, en 2023, una decisión judicial frente a la pasada administración de Daniel Quintero no lo hizo posible. Un juez ordenó a la Agencia APP (Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas) suspender la contratación de una Alianza Público-Privada, dejando al proyecto en un limbo administrativo del que parecía no haber salida. Hasta ahora.

Este no es un compromiso menor. La transformación del Atanasio no solo es necesaria, sino urgente. Las fallas estructurales y de mantenimiento ya no pueden esconderse. El Inder Medellín, consciente de la magnitud del deterioro, ha extendido su intervención más allá, identificando múltiples escenarios que requieren atención inmediata.

Uno de los casos más alarmantes es el del coliseo de combates Guillermo Gaviria, donde los charcos sobre el tatami obligan a colocar canecas para recoger el agua y evitan un entrenamiento seguro. Lo mismo ocurre en el coliseo Iván de Bedout, casa de importantes partidos de baloncesto. En ambos, la presencia de humedad ha dañado colchonetas, maderas y estructuras, lo que representa un riesgo para los deportistas y una vergüenza para una ciudad que en 2010 albergó los Juegos Suramericanos.

Hay voluntad política

La administración ya ha comenzado con obras en algunos frentes: se están haciendo mejoras en la pista de atletismo del estadio Alfonso Galvis, en el complejo acuático y también en la pista de patinaje, donde se arregla la superficie, los baños y se adelanta la pintura del lugar. Se proyecta además la impermeabilización completa de los coliseos, una medida vital para proteger tanto a los deportistas como a los asistentes.

El velódromo también está en la lista de prioridades. Próximamente se anunciarán obras allí, en otro intento por recuperar espacios que han sido insignias del deporte en Medellín y que, tras más de 15 años desde la realización de los Juegos Suramericanos, muestran un notable desgaste.

El concejal Juan Carlos de la Cuesta, hombre del deporte, ha sido enfático en que es fundamental apoyar todas estas iniciativas y ha dicho que es importante trabajar fuerte en esto y respaldar desde el Concejo todo lo que se haga para mejorar la infraestructura deportiva.