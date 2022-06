A falta de dos días para el final de la Vuelta a Colombia-2022, lo que ha hecho Fabio Duarte (Team Medellín) durante la prueba es prácticamente una hazaña.

El lunes, en la cuarta etapa que terminó en Yarumal, perdió casi 15 minutos con el ganador y líder tras la jornada, el nariñense Óscar Quiroz (Colombia Tierra de Atletas).

Después de la desconcentración de ese día, Duarte acabó en el puesto 30 de la clasificación general. Ahora, para sorpresa de muchos, sobre todo los que decían que la Vuelta ya estaba sentenciada, Fabio es el líder.

“El ciclismo no es de hablar sino de pedalear”, decía Duarte en territorio antioqueño y enfocado en recuperar el tiempo perdido, el cual empezó a descontar en la jornada cinco (martes) al triunfar en el municipio de La Unión luego de un feroz y eficaz ataque.

En ese momento se puso a 6.21 del nuevo líder, el boyacense Cristian Rico (Colombia Tierra de Atletas), una de las revelaciones del certamen y quien a partir de ese momento luchó para defender la primera posición.

Sin embargo, debido al fuerte ritmo impuesto por el Team Medellín, a la buena lectura de carrera de su director deportivo José Julián “Chivo” Velásquez, y a la fortaleza física y el hambre triunfal de Duarte, Rico, más allá de su esfuerzo y el respaldo de sus compañeros, fue relevado este viernes del primer lugar.

En la octava fracción, de 96,3 kilómetros desde Sopó (Cundinamarca) hasta Somondoco (Boyacá), Duarte, guiado en el terreno de ascenso por su escudero Aldemar Reyes, obtuvo la recompensa a su valentía e insistencia.

Pese a lo corto del recorrido, se mezcló nuevamente entre la fuga y con Reyes hicieron una carrera durísima en la que los demás rivales fueron incapaces de seguirlos a rueda. Reyes ganó y Duarte lo escoltó, un 1-2 que vuelve a ubicar al Team Medellín como la mejor escuadra del país luego de vencer en la Vuelta a Colombia 2021 con José Tito Hernández y el Clásico RCN de ese año con el mismo Duarte.

Ahora el cundinamarqués aventaja en la general a Hernando Bohórquez (EPM-Scott) por 59 segundos y a Bernardo Suaza (Supergiros de Manizales), por 2.54.

Pero si en la carretera Fabio dio ejemplo de tesón, fuera de ella sorprendió con su lado humano. En el podio se le acercó al exlíder Rico y lo aconsejó. Fue el diálogo entre un ganador y una promesa.

“Cristian me hizo recordar cuando tenía 18 años y alcancé a ser líder de una Vuelta a Colombia, pero me atacaban, sufrí mucho. En sí perdí cuatro veces la Vuelta. Después de eso logré buenos títulos. Creo que a él le esperan cosas grandes porque va de la mano de Dios, es un excelente ciclista, buena persona y está joven. Tiene futuro”, le dijo Duarte.

“Estoy contento por compartir con una persona como Fabio, desde pequeño lo he admirado y respetado. La Vuelta me deja aprendizajes. Agradezco a Dios por estos momentos tan bonitos que me brindó. Conté con el apoyo de mi equipo, pero no tuve las fuerzas suficientes, el cuerpo no me respondió”, agregó Rico.

Este sábado, en la penúltima jornada, los pedalistas recorrerán 182,2 km entre Guateque y Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. “Vuelvo y repito, el ciclismo no es de hablar sino de pedalear. Aún falta mucho, no me confío. Al lado de mis compañeros seguiremos luchando para ganar el título”, recalcó el líder