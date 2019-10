Andrea vence miedos

Hace dos años Andrea Madrid Sánchez no sabía montar en bicicleta y confiesa que desde niña el mar la asustaba. Hoy en día esta antioqueña es campeona de triatlón, modalidad que incluye pruebas de ciclismo, natación y atletismo.

“Lo más lindo de todo esto es que he logrado superar muchos miedos gracias al deporte”, relata la mujer de 26 años, quien alcanzó cupo directo para el Mundial de 2020 en Nueva Zelanda tras ganar en su categoría (25-29 años), el mes pasado en Arizona, EE. UU., donde se ubicó quinta entre todas las participantes del certamen.

Sus sorprendentes avances no son fruto del azar, en ellos hay huellas de esfuerzo, dedicación, pasión y herencia deportiva. Hace apenas año y medio incursionó en ironman 70.3 (1.9 km de natación, 90 de ciclismo y 21 de atletismo) y ya acumula experiencias en Brasil y Cartagena.

Tras esta última, una lesión de cadera la tuvo alejada de las competencias durante 8 meses, tiempo en el cual se dedicó a fortalecer con trabajos específicos de ciclismo y natación. Solo a mediados de julio pudo volver a trotar y ahora, después de probar en Arizona que estaba fuerte, se alista para ir al Ironman de Cartagena el 1° de diciembre, que le servirá de preparación para el Mundial.

En relación con los temores asegura que sus padres no le enseñaron a montar cuando estaba chiquita y que le asustaba subirse en una cicla. “Tampoco había nadado en el mar ni me metía al agua por el miedo y en mi primer ironman, cuando tocaron la campana de partida, salí de una a meterme a la ola a empezar a nadar, no lo pensé dos veces. En este progreso ha tenido que ver mucho mi entrenador Juan Eugenio Valencia”.

Herencia de gloria

Andrea nació en una familia de deportistas. Su papá, Luis Guillermo Madrid, fue un destacado practicante de polo acuático en la década de los 80 y su mamá, Margarita Sánchez, sobresalió en el baloncesto. Ambos integraron seleccionados departamentales.

Desde pequeña y hasta que ingresó a la universidad, Andrea fue tenista y alcanzó a participar en torneos suramericanos. Pero llegó el momento de la academia y dejó la raqueta. Solo trotaba e iba al gimnasio hasta que, sin pensarlo, un día se dejó atrapar por el triatlón. En este último camino su novio Sebastián Zapata, exfutbolista profesional (se inició en las inferiores de Nacional y jugó en Chicó, La Equidad, Tolima y Once Caldas), hizo un gran aporte, pues con él dio los primeros pasos sobre la bicicleta.

Andrea estudió Ingeniería Industrial, realizó un máster en Innovación y Emprendimiento Empresarial y actualmente es directora de proceso y diseño en Speedo. Todos los días se levanta a las 4:00 de la mañana para entrenar antes de ir al trabajo, del que sale a las 4:30 de la tarde para terminar su rutina deportiva que le ocupa tres horas por jornada.

Una exigencia que cumple con amor porque se ha puesto como reto elevar su rendimiento para, muy pronto, asistir a la isla Kona, de Hawaii, y codearse con los mejores del ironman mundial.