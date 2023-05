El gimnasta Ángel Hernández Recalde está feliz, no solo por sus resultados, sino por el crecimiento que ha tenido la gimnasia de trampolín en Antioquia.

“Hicieron gran papel, demostraron que tienen un nivel superior, solo que en las finales tuvieron algunas fallas, pero es claro que Colombia y Antioquia tienen en ellas mucho potencial”, resaltó.

Actualmente, Ángel se encuentra en Medellín preparando lo que serán sus próximas competencias: tres copas del mundo, el Mundial y los Juegos Panamericanos, retos que tendrá en este 2023 en busca de su objetivo principal, la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ángel es consciente de que debe seguir en búsqueda del mejor nivel y por eso, además de su preparación diaria, bajo la orientación de su mamá y entrenadora, Katish Hidari Recalde, viajará a España a una concentración de diez días, antes de la Copa Mundial en Portugal.

Para alcanzar cupo en los Olímpicos tiene dos caminos: una buena actuación en el Mundial o sumar la mayor cantidad de puntos en las copas del mundo. Por eso su entrenamiento diario es exigente, enfocado en corregir detalles que, el año anterior, le impidieron estar en el podio del Mundial.

“Desde noviembre del año pasado planificamos y empecé a trabajar pensando en los compromisos que teníamos en 2023, siendo el Mundial el principal reto ya que en 2022 llegué a la final con la quinta mejor calificación, pero en la ronda definitiva tuve fallas y terminé en el séptimo puesto. Ahora estoy luchando para evitar esos errores y obtener el resultado que anhelo, estar en el podio”.

Apoyo familiar

La carrera de este deportista ha estado enmarcada por el acompañamiento de su familia, y eso es algo que Ángel destaca: “Contar con mi mamá y mi hermana en el proceso ha sido fundamental, hace unos 7 años tenía otro entrenador y mi carrera deportiva no llegaba donde quería, no había esa buena energía que tengo ahora con ellas; es algo muy lindo porque no se trata de la responsabilidad del resultado sino de cómo disfrutamos la competencia”.

Sus metas a largo plazo son altas. Ángel espera no solo estar en las Olimpiadas de París-2024 sino disputar las finales y aspirar a una medalla. Conoce bien a sus rivales, sabe que los de Canadá, Estados Unidos y Brasil son fuertes y se están preparando duro. No ha dejado nada al azar, está concentrado en busca de ese logro.

En sus pocos tiempos libres, Ángel comparte con sus dos perritas, unas mascotas que adoptó: “Son criollitas, y disfruto mucho cuando salgo a caminar, les hablo mucho, parezco un loquito porque me gusta hablarles bastante”, dice en medio de risas el gimnasta que ya cumplió diez años radicado en Colombia.

Asegura que al representar al país siente como propios el amarillo, azul y rojo, y que lo hace con orgullo y agradecimiento, pues reconoce que desde que llegó a Colombia ha tenido el respaldo y la compañía para alcanzar todos sus sueños.

“Me siento colombiano, me da mucha felicidad tomar la bandera y celebrar mis triunfos con ella en mis hombros. También me da mucha satisfacción que me vean como referente, siempre trato de darles consejos y hablarles mucho a los otros deportistas, quiero aportar lo mejor para que sigamos dándole alegrías al país”.

Por el momento, sus estudios de Derecho están aplazados, aunque es una carrera que lo enamoró (hizo dos semestres). Su prioridad ahora son los Olímpicos y como este ciclo es más corto, Ángel se ha dedicado completamente a su preparación.