Ahora Nacional está en busca de un goleador

Después de despedirse en su cuenta de Instagram, Barcos realizó un balance para los diferentes medios de la ciudad, a través de un audio emitido por la oficina de prensa de Atlético Nacional.

“Me voy tranquilo y agradecido con una institución que me trató muy bien, con mucho cariño y respeto, así que estoy feliz de haber sido parte de este equipo y espero haber dejado mi granito de arena”.

El extranjero destacó la organización detrás del elenco. “Le dije al presidente que este me parecía un club europeo dentro de Colombia, y no me quedan dudas de que es el más grande del país y tiene mucho para ganar todavía”.

Barcos indicó que los goles que recuerda con más cariño son los tres que le marcó al Medellín en los clásicos.

“Son lindos por lo que significaron y en el momento en el que estábamos nosotros”, apuntó en la entrevista.

Respecto a su futuro, manifestó que esperará alguna oportunidad que surja. “A uno le gusta andar de acá para allá y ojalá que lo que venga sea bueno”.

También reconoció el cariño de la hinchada de Nacional, al manifestar que “siempre me trataron con respeto y no me puedo quejar. Me voy contento por eso... muchas gracias a todos por el apoyo, por las críticas, que también las valoro. Uno no debe vivir solo de elogios y a veces las críticas construyen más, así que les agradezco a todos”.

Sobre el plantel actual aseguró que es muy especial. “Es un grupo muy lindo, un plantel sano con el que da gusto trabajar”.