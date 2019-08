Katherine, con doble custodia en Nacional

En su labor como patrullera de la Policía antidisturbios, a Luz Katherine Tapia Ramírez le tocó escoltar el bus de Nacional. Y con sus compañeros, que sabían de sus condiciones futbolísticas, comentaba que le gustaría vincularse a este club. Hoy es arquera titular del equipo que el domingo jugará el primer clásico en la historia de la Liga Femenina contra el DIM.

Esta cordobesa estuvo vinculada cinco años y medio a la institución policial, 4 de ellos en Medellín. Esto le permitió, hace 24 meses, acercarse al proceso del conjunto que orienta el técnico Diego Bedoya y participó en la Liga que fueron subcampeonas, en 2018.

El primer año recibió permiso laboral para combinar las dos actividades, pero llegó el momento en que tuvo que decidirse por una de las dos organizaciones: jugar para las Fuerzas Militares y seguir en la Policía o quedarse en Nacional. “El que no arriesga no gana y no me arrepiento de la elección, pues aparte del amor por el fútbol, aquí tenía la oportunidad de hacer un bonito proceso”, comenta la guardavallas que el año pasado fue suplente de la brasileña Karen Hipólito.

Asegura que con ella generó una linda amistad e inclusive fue su guía en la ciudad. “Tuvimos una competencia sana y entendí que ella tenía mas experiencia y competencia internacional”.

Ahora Katherine, de 26 años, cuenta con el apoyo de los directivos, en especial de Sofía Navarro, del cuerpo técnico y todas las compañeras.

Retos mayores

Entre sus objetivos, a largo y mediano plazo, aunque ha recibido más ofertas, está Nacional y volver a ser convocada por Colombia, luego de ser preseleccionada como defensa central en una Selección sub-20, de la que un día antes del viaje la excluyó el técnico Ricardo Rozo. Iba para el Sudamericano de 2012 en Brasil.

Ese fue un episodio que ya superó y que el estratega trató de remediar llevándola becada al club Gol Star de Bogotá, con el que fue campeona de la Prelibertadores. En esa ciudad se vinculó a la Policía, en 2013.

Sus actuaciones le permitieron vestir la camiseta de la Selección Bogotá, vivencia que ya había tenido en su natal Córdoba (Lorica), donde luchó contra la oposición de su familia para que jugara fútbol.

“Tenía que esconder los guayos en la maleta para ir a entrenar al club Alianza Sur de Montelíbano”, población donde se graduó de bachiller a los 14 años, en una muestra más de la gran capacidad de esta mujer que se graduó como auxiliar contable en el Sena, actividad que no ha ejercido.

Sus padres, Rosmira, una empleada del restaurante escolar, y Dairo Manuel, un agricultor, y su hermana Sofía, viven orgullosos de Katherine, quien de patrullera pasó a custodiar el arco verdolaga.