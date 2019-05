“Árbitro no me agredió, pero protestaremos su actuación”: presidente de Nacional

Atlético Nacional cayó este jueves 2-1 ante Deportes Tolima en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila-1 en un encuentro polémica debido a las decisiones arbitrales tomadas por el central Gustavo Murillo.

El penal pitado por el juez al minuto 21 a favor del equipo ibaguereño tras una supuesta mano en el área del defensor Alexis Henríquez, marcó un antes y un después del compromiso, lo que generó un disgusto colectivo en el banco verdolaga que se extendió hasta el final del duelo.

Según contó a este diario, Juan David Pérez, presidente del conjunto antioqueño, al finalizar el compromiso coincidió en el túnel de acceso a los camerinos con el árbitro Murillo. Allí aprovechó para mostrarle un video de la polémica acción en la que señaló el penal, gesto que no fue bien recibido por el juez.

“Al final del partido coincidí con él en el túnel y le mostré una imagen de la jugada en la que se vio comprometido Alexis Henríquez y que él decidió que era penal. No le gustó y se ofuscó, se descompuso y empezó a gritar. No pasó nada más”, relató el presidente de Nacional, desmintiendo los rumores de una supuesta agresión de la que habría sido víctima por parte del árbitro chocoano.

“Hay mucha información circulando, pero el árbitro no me agredió, no me pegó, ni más faltaba. Hay que hacer honor a la verdad”.

No obstante, el dirigente indicó que el club elevará una protesta ante el Comité Disciplinario de la Dimayor sobre el mal manejo arbitral del partido que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

“Hay que sumar y seguir trabajando por el mejoramiento del tema arbitral. Ese es el compromiso de Atlético Nacional. Desde el club estamos comprometidos con apoyar a la Federación, a la Comisión Arbitral en todo lo que consideren necesario para que sigamos mejorando ese el arbitraje”, expresó Pérez.

El presidente verde hizo nuevamente un llamado a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para retomar la discusión de la profesionalización del arbitraje en el país.

“Es importante decir que lo que sucedió ayer -jueves-, demuestra que es importante retomar la discusión de la profesionalización en el país”, concluyó el dirigente.

Nacional sumó así su primera derrota en los cuadrangulares finales de la Liga. El próximo domingo recibirá al Deportivo Cali a las 7:00 p.m.