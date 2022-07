“Les doy gracias al presidente Emilio y a toda la organización por la oportunidad que me brinda de seguir al mando del equipo en propiedad”, expresó “El Arriero”.

“A mí no me interesa por cuánto tiempo arreglo. Solo quiero trabajar en la institución, y seguir triunfando. Ahora con lo que nos pasó nos vamos a volver más fuerte y vamos a pelear los dos títulos que siguen”, agregó Hernán Darío, al mostrar tristeza por la salida de Giovanni Moreno, a quien no le renovaron el contrato.