De este duelo saldrá el rival de Nacional en la Libertadores

Carlos Agudelo

Epidemiólogo



“Va a depender del aforo, pero todo lo que pueda llevar a una normalización de las actividades, manteniendo las conductas seguras, sería deseable. Si uno puede asegurar el distanciamiento y cumplimiento de las medidas, sería posible ese retorno”.



Diego Roselli

Médico neurólogo-epidemiólogo



“La gente está muy triste por no poder distraerse con espectáculos como estos y eso también genera depresiones que se convierte en otro tema de salud. Si se controla el aforo y se cumplen las medidas no le veo ningún inconveniente”.



Ricardo Duarte

Experto en control de epidemias



“Es un tema de responsabilidad de las personas, si quienes asisten son responsables y se acogen a todas las medidas no habría problema, pero en muchos casos vemos que hay hinchas irresponsables que pueden afectar a los demás”.