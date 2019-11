Nacional se juega el semestre

Nacional necesita de una victoria esta noche en el estadio Metropolitano (7:00 p.m.) para seguir aspirando a disputar la final de la Liga Águila-2 y un cupo a la Copa Libertadores 2020.

La misión no es fácil, porque el club antioqueño no vence al tiburón en ese escenario desde el 17 de noviembre de 2016 cuando lo superó 0-1 disputando la final de la Copa Águila. La anotación fue de Andrés Ibargüen. Mientras que por Liga, en el Metropolitano, no lo hace desde el 17 de octubre de 2015 (0-4).

A esto se suma que el verde acumula 5 partidos sin victorias frente a los junioristas (3 empates y dos derrotas).

Hoy, todos esos antecedentes tienen que quedar atrás y la jerarquía verde debe aparecer para seguir soñando con la estrella 17. De lo contrario, si el resultado es adverso y el Tolima vence al Cúcuta, se configuraría prácticamente el segundo fracaso desde el regreso del técnico Osorio después de la eliminación de la Copa Águila. Tolima llegaría a 10 puntos y Nacional quedaría con 4, a falta de 6 por disputar.

“En cada partido vemos la oportunidad de encaminar nuestro objetivo, creo que tenemos las herramientas para lograrlo”, manifestó el portero José Fernando Cuadrado.

“Independiente de lo que pase en el otro partido, debemos estar enfocados en lograr la meta”, agregó.

Dijo que el grupo está unido, con un buen ambiente y que ojalá eso se traduzca esta noche en el duelo con Junior.

Yerson Candelo también se refirió a lo que será este encuentro. “Debemos realizar un gran esfuerzo, tener entrega y efectividad, y no cometer los errores que presentamos como locales que les permitió a ellos conseguir dos goles”.

El extremo verde agregó que todos en el plantel saben de la responsabilidad que tienen con esa camiseta.

“Será un partido igual de intenso al que se dio en Medellín, pero ojalá nos salga el plan de juego y logremos la victoria que es lo que vamos a buscar”.

Para Candelo, en estas instancias vale más los goles para obtener resultados que cualquier otra cosa. “Quien juegue está capacitado para realizar el trabajo, tenemos dos equipos de muy buen nivel y que están preparados para competir con el rival”.