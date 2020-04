“Cada uno sabe cómo contribuir a ser mejores”

Polémico pero contundente en sus conceptos. Prudente pero firme cuando hay que defender su filosofía. Y humano cuando habla de la situación que atravesamos y de la necedidad que “tenemos que apreciar y valorar lo que tenemos hoy”.

En medio de todo esto, el técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, confesó muchas cosas de su vida actual, hasta que hace oficios en casa, a través de una charla virtual en la que intervino EL COLOMBIANO.

¿Cómo va a hacer para recuperar al jugador de la actual crisis?

“Es oportuno hacerles conocer a todos que por el muy buen acompañamiento, entendimiento de la situación y recomendaciones del departamento médico, Nacional inició una semana antes de la cuarentena obligatoria su confinamiento. Es decir que nos adelantamos, Nacional, como club, tomó medidas preventivas que hoy en día nos dejan muy tranquilos de la manera como proactivamente hemos enfrentado esta crisis. En la mañana trabajamos la parte atlética de los jugadores y en la tarde hacemos una charla sobre los principios de juego”.

¿Ya sabe hasta cuando va a seguir dirigiendo?

“La verdad no. Pensaba que iba a ser hasta los 60 pero me siento con mucha energía, aún tengo muchos objetivos al frente y si la Providencia lo permite me daría otros 7 años, hasta los 65, y de llegar allá le pediría que me alargue un poco más y llegar hasta los 70. Es decir que estamos hablando de entre 7 y 12 años de vida profesional”.

¿Cuál es su posición sobre cómo debe continuar la Liga tras esta contingencia?

“La propuesta de Nacional es la de continuar el torneo como estaba presupuestado. Debo ser coherente y manifestar que personalmente me gustaría un torneo largo en el que se premie al más consistente en la manera de planificar cada juego y que al final, como en Inglaterra, se entregue el título al equipo que muestre el mejor rendimiento, pero entiendo del por qué en Colombia se juegan dos torneos”.

¿Cómo se adapta a la actual situación

de vida?

“El ser humano se adapta a las circunstancias, a los hechos neutros y reales y al final dependerá de nosotros y de cada uno, además de su actitud ante la vida, cómo interpretar ese hecho y responder a este para finalmente ser críticos de la situación o asumir nuestra responsabilidad y tratar de ser proactivos. En este momento lo más importante es la salud de todos y por eso la invitación es la de continuar con esta cuarentena porque es la solución inmediata, la mejor y la más asequible para todos y a partir de ahí tratar de ganarle a la covid-19 la batalla y una vez que regresemos miraremos otras soluciones”.

¿Ya habló de renovar su contrato con Nacional?

“No hemos tenido la oportunidad de entrar a hablar con nuestro presidente sobre el tema, pero lo que está claro es que el club, el presidente, los dueños y yo tenemos el mismo objetivo y es ganar un título importante. Lo importante es superar este tema, después regresar a nuestras actividades normales y que, producto del buen plan que estamos llevando a cabo, podamos entrar directamente a trabajar en temas que nos darán la posibilidad de ganar los suficientes partidos y el título”.

¿Cree que el mundo y el fútbol van a cambiar después de esta pandemia?

“Es una época de reflexión, para aprender a ser feliz y no a tener la razón. Hay que apreciar y valorar lo que tenemos y no pensar, quejarnos ni añorar ni buscar lo que no tenemos. Desde ese punto de vista es una gran oportunidad para que todos nos encontremos a nosotros mismos, reconozcamos nuestras falencias, errores y flaquezas como seres humanos. Tratar de rectificar esos errores, ofrecer disculpas cuando sea necesario y comprometernos a valorar más lo que tenemos. Es un momento para mejorar como padre, esposo, hermano, amigo. Cada uno debe saber cómo puede contribuir a que seamos mejores”.

¿Qué actividades realiza durante esta época?

“Un día normal es levantarme entre 5:00 y 5:30 de la mañana, arreglo un poco la biblioteca, a las 8:00 tenemos la sección virtual con el grupo, terminamos entre 9:30 y 10:00. Después ayudo en los quehaceres de la casa, termino y troto, lavo la loza y ayudo a preparar el almuerzo. En la tarde, un descanso, una película en familia y nuevamente a la biblioteca a diseñar nuevas sesiones de trabajo. Youtube ha sido de gran ayuda por la información que tiene, partidos retro para ver y finales de las que se pueden sacar muchas conclusiones. Hay que sacarle el mayor provecho al tiempo”.

¿Han hablado del tema de los contratos y los salarios?

“Esa es una cuestión muy personal. El día 20 de marzo después de llevar 8 días sin entrenar, nos reunimos en la sede de Itagüí para hablar de ello, el presidente nos explicó claramente la posición del club y como líder fui el primero en manifestarme y ante las sugerencias tomé una decisión, se la comuniqué a la dirigencia y a todos mis jugadores. Lo único que les digo es que estoy muy tranquilo con mi determinación, la tomé pensando en cómo proteger a los jugadores más jóvenes, a todos los trabajadores, los cancheros, las señoras que prestan el servicio de limpieza. Ya ahí viene la actitud de cada uno. Nos podemos pasar la vida lamentándonos o renegando o sustentado en su proceder le puede plantear al club una espera, un margen prudente para que esta situación pase y el equipo pueda cumplir con los compromisos salariales que tiene. Yo tomé mi decisión e invite a los jugadores a que consideraran su posición, la del club y la de ellos frente al club”.

¿Le gustaría que Dimayor decida entregarle el título a Nacional por ser el primero de la tabla?

“No me sentiría cómodo que nos dieran el título así, yo quiero jugar, competir y que el fútbol regrese a nuestras vidas, con ganas de echar para adelante. Lo más importante hoy es la salud de todos”.

¿Cómo analiza el sentido social de sus jugadores?

“Estoy muy orgulloso de ellos, los muchachos han contactado la Cruz Roja, la Gobernación de Antioquia y se han hecho varias obras benéficas y hay una campaña para ayudarle a la gente que trabaja los días de los partidos y ahí hemos colaborado. En mi caso he repartido mercados con la iniciativa de mi esposa. Los muchachos han sido muy generosos, hemos diseñado una lista de los que trabajan el día a día y entre esos está el barbero y a esos también le hemos hecho llegar lo que consideramos que es prudente” .