Juan Pablo “El Indio” Ramírez se encuentra desde ayer concentrado con la Selección Colombia sub-23, que comenzó los microciclos de trabajo con miras al Torneo Sudamericano Preolímpico-2020 que se disputará en nuestro país desde enero próximo.

La convocatoria, que se extenderá hasta mañana, le cayó como anillo al dedo al jugador porque es la confirmación de que tiene muchas condiciones y que todavía se puede consolidar, no solamente en Nacional, sino también como referente del fútbol colombiano.

Juan Pablo ha pasado por las duras y maduras en el club verde, pero pese a los malos momentos, el joven de 21 años de edad no ha tirado la toalla y pretende demostrar que sí puede ser figura.

Tal vez el mayor momento de frustración lo experimentó el semestre pasado en un partido frente al Deportivo Cali, el 20 de marzo. Corría el minuto 35 de ese encuentro y el deportista estaba siendo silbado e insultado por un sector de la hinchada porque en el campo no tenía una buena producción. El técnico, en aquel momento, Paulo Autuori, decidió sustituirlo y “El Indio” soltó lágrimas. Su imagen, inconsolable en el banco de suplentes le dio la vuelta al país y fue tendencia en las redes.

En ese instante el volante no tenía un buen rendimiento con el entrenador brasileño, y tampoco pudo destacar en el anterior proceso del argentino Jorge Almirón. Sin embargo, cuando hay paciencia, a veces los planetas se alinean y todo vuelve a tomar un buen cauce. Eso le está sucediendo a Ramírez.

Primero regresó el técnico Juan Carlos Osorio, quien le pidió que se quedara, y ahora llegó esta convocatoria a la Selección que le sirve para tomar un nuevo aire y regresar al conjunto verde con mayor confianza.

“Cuando empecé la temporada me senté a hablar con el profe Osorio y me dijo que quería contar conmigo, que sabía de mis condiciones, pero me pedía mejorar en la parte atlética, que sea más comprometido con el equipo, aporte más en marca, corra y esté en constante movimiento dentro de la cancha. Me dice tengo cualidades y ya con dedicación nos iremos afianzando para lo que se viene”.

Cambio de actitud

El volante asegura que, con la madurez que ha adquirido, se está dejando ayudar para mejorar. “Estoy trabajando muy fuerte en el tema del gimnasio a diario, también cambiando lo nutricional, la parte mental y estoy teniendo un mejor descanso. Uno como joven se deja distraer por el celular, los videojuegos, eso no lo deja descansar bien y se deja uno llevar por esas cosas; además dormir bien es importante para que el cuerpo se recupere mejor y así poder estar compitiendo. Ahí me estoy dejando ayudar”.

Una deuda que quiere pagar

Así mismo, Ramírez recordó que tiene algo pendiente con Osorio: “Cuando me trajo en su primer proceso yo era un niño y ahora he madurado bastante. Me llegaron varias ofertas pero cuando regresó el profe y me reiteró el deseo de contar conmigo, no dudé. Tengo mucho que agradecerle a esta institución y a él que me trajo hace cuatro años”.

Además de la función de creativo, Ramírez indicó que el estratega risaraldense lo pone también como extremo.

“Me tira de extremo y uno siempre dice ‘soy el 10, soy el 10’, pero no se sabe si en otra posición puedo rendir más que donde naturalmente juego. Lo más importante es que el grupo está comprometido con su ideología, que es única”.

“El Indio” no es el primero ni será el último que después de ser discutido y criticado termina sobreponiéndose y cambiando los silbidos y los reproches del hincha por elogios y aplausos.