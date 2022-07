Tras su salida de Nacional, Giovanni Moreno se mostró reflexivo y confirmó que Junior de Barranquilla está interesado en ficharlo. “Yo todavía no entiendo lo que pasó. A veces me levanto y no creo que por eso no siga. Me cuestiono, en el sentido que te pasa eso por marica, por ponerme a decir esas cosas”, indicó Moreno, a quien no le renovaron el contrato por criticar a la dirigencia del club por el bajo sueldo que venía recibiendo el técnico Hernán D. Herrera. “Pero después digo, estaba haciendo lo correcto, no es un pensamiento mío, sino de todo el equipo, yo era el vocero”. Y añadió: “Tengo que mirar qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar, espero que si voy al Junior la gente –de Nacional– no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver”.