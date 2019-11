En esta fase toca acudir al esfuerzo extra: Cucchi

Es uno de los consentidos de la hinchada, porque aunque no es la primera opción en el ataque, las veces que ha actuado le sobran entrega y actitud. Ese es el argentino Patricio Cucchi, que se refirió a la clasificación de Nacional a los cuadrangulares y a cómo llega el equipo.

¿Cuál es el balance?

“Queríamos terminar primeros y lo logramos. Ahora arrancan las finales, que lo más importante y esperamos llegar de la mejor manera, seguir entrenando, ver quién nos toca y enfrentarlo con la convicción de ganar”.

¿Cómo se siente el equipo con tanta variante táctica?

“Bien, a veces nos falta tener más la pelota, hay que seguir mejorando, y golpear cuando tengamos las opciones”.

Estos días les sirve para llegar muy fuertes...

“Es momento de repasar todo lo que se hizo, corregir los errores y potenciar las cosas buenas. Así podemos llegar de la mejor manera a las finales, en las que hay que dar un esfuerzo extra, no solo porque somos el equipo más grande, sino también porque nos estamos jugando otras cosas importantes, y hay que dejarlo todo en cada partido”.

Terminó jugando ante Santa Fe, es importante en medio de las rotaciones...

“En lo personal, no he tenido muchos minutos, pero lo poco que he jugado he tratado de dar lo mejor. Todos llegamos bien, porque hemos tenido oportunidades de actuar y estamos a disposición, salvo Vladimir que, por la lesión, no puede estar y ojalá regrese pronto, porque es una pieza importante”.

¿Terminar en casa será una ventaja?

“En Nacional es como jugar de local en todas las canchas, porque la gente nos acompaña siempre, nos apoya un montón y eso es algo muy lindo”.

¿Le gustaría enfrentar algún rival en particular?

“No, ojalá que con el que nos toque salga de la mejor manera. Hay que analizar cada equipo rival de una forma distinta y encararemos cada partido como lo disponga el profe”.

¿Cómo jugar para ser campeón?

“Hay que esperar el adversario. En estas instancias siempre se dan partidos interesantes para ver lo que cada uno tiene. Ya en la cancha se deben mostrar las virtudes”.