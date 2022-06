William de Jesús Zapata, quien desde hace 35 años labora vendiendo indumentaria y souvenirs deportivos en uno de los módulos de los alrededores del estadio Atanasio Girardot, expresa que la clasificación de Atlético Nacional a la final del torneo apertura del fútbol colombiano les llegó como una bendición.

“Es que tras la pandemia los comerciantes no nos hemos podido parar. La crisis económica nos golpeó bastante, por eso estamos de fiesta al saber que un equipo antioqueño luchará por el título, ya que sin duda las ventas han mejorado”, comentó William, el hombre de melena blanca que ofrece las camisas triple A del verde a 50 mil pesos para adulto y a 40 mil para damas y niños.

“No les subí el precio, lo importante es vender porque hay que evitar quedarse con esta mercancía, no ve que me endeudé para poder comprarla”, confiesa Zapata, al agregar que la camisa de Atlético Nacional de la temporada pasada la tuvo que dejar a mitad de precio. “La de ahora no perderá valor si el equipo llega a quedar campeón, ojalá se dé”, agrega don William, padre de cinco hijos.

A Gloria Londoño, otra comerciante, le da satisfacción empezar a ver desfilar buena cantidad de público preguntando y comprando sus productos, pese a la ola invernal que se presenta por estos días en la ciudad. “La cosa no ha sido fácil. Esto se mueve realmente cuando un club de Antioquia disputa algo importante. Con el entrenamiento a puerta abierta de esta mañana -ayer- de Nacional se contó con mucho público, ojalá esto sucediera más seguido”, dijo Gloria, quien levantó a sus cuatro hijos gracias a su trabajo en la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde ya lleva 45 años.