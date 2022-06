El club verde adujo , entre otras razones, que la sanción no es válida porque el Comité Disciplinario de la Dimayor renunció ese mismo día y considera que no había una autoridad legal para ejercer esa labor. Además, que aunque el video es legal, no tienen la carga probatoria suficiente porque fue obtenido de redes sociales.

“No se tiene conocimiento de cómo fue obtenida dicha prueba, al no ser un video publicado oficialmente por el jugador o por el club. Se trata de un video filtrado que no cuenta con legitimidad al no ser conocido su origen, fuente, ni contexto, así como la persona que tomó el video”, apuntó el equipo antioqueño.

De la misma manera argumentó que el documento de solicitud de información está firmado por el secretario de la comisión, que no tiene competencia para ello, y que los hechos no fueron reportados por el árbitro ni el comisario de campo, así como que los gesto del jugador no generaron alteraciones en el orden público o alguna afectación deportiva al equipo rival.