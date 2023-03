Chipi Chipi Castillo, listo para su tercer partido como titular de Atlético Nacional

A propósito del joven portero santandereano, el club no ha vuelto a emitir comunicados en relación con su evolución médica, pero todo indica que no estará disponible para este sábado. El esfuerzo mayor es intentar tenerlo en el arranque de Copa Libertadores, el 4 de abril ante Patronato.

Consciente del reto

El guardavallas nacido en Istmina, Chocó, añadió que desde que llegó a Nacional siempre ha estado consciente de la responsabilidad que asumió. Sabía que Mier era el titular, “que el fútbol da muchas vueltas” y que tenía que estar preparado para responder en cualquier momento.

“Las veces que me ha tocado jugar he hecho las cosas bien –comentó Castillo–, el trabajo refleja eso. Entreno duro para cuando me toque estar en la cancha, darle seguridad al equipo desde atrás y demostrar categoría, liderazgo y solidez defensiva”.

Valoró las enseñanzas que recibe a diario de Milton Patiño y René Higuita en el cuadro verdolaga, que le sirven para potenciarse en el arco: “Es grato trabajar con gente de tanta experiencia, aprendo de ellos. Los dos me dan mucho y trato de asimilar lo que más pueda para ser mejor”.

Confesó que a pesar de que ya tiene un recorrido importante en el fútbol profesional, la ansiedad lo ronda por estos días. Pero al mismo tiempo reflexiona y entiende que en el plantel hay muchos jóvenes que necesitan ser alentados y rodeados por él y los compañeros de más roce, en un grupo que “cada día se consolida más como una familia”.

Así está el panorama

El optimismo de Castillo es el mismo del resto del grupo, que en este momento está concentrado en el encuentro de Liga Betplay-1, en la que ocupa la quinta casilla con 17 puntos. Como dijo el técnico Paulo Autuori en referencia con el debut en Copa, “el partido frente a La Equidad es el más relevante porque es el siguiente. No podemos pensar en el siguiente juego y tener en la cabeza otro club”.

El líder del campeonato local es Chicó con 20 puntos, los mismos que su escolta América. Tercero aparece Águilas con 19 y cuarto, Millonarios con 18. Pasto (6° con 16), Petrolera (7° con 14) y Tolima (8° con 14) completan el grupo de los ocho parcialmente clasificados en la fase de todos contra todos.

PROGRAMACIÓN (fecha 11 de la Liga Betplay-1)

Viernes 31 de marzo

Pasto-Pereira 6:00 p.m.

Santa Fe-Chicó 8:10 p.m.

Sábado 1 de abril

Envigado-Caldas 2:00 p.m.

Medellín-Tolima 4:10 p.m.

Equidad-Nacional 6:20 p.m.

B/manga-Millos 8:30 p.m.

Domingo 2 de abril

América-Jaguares 4:00 p.m.

Unión-Águilas 6:10 p.m.

Huila-Cali 8:20 p.m.

Lunes 3 de abril

Junior-Petrolera 8:10 p.m.