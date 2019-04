Helibelton cree que ante Alianza será el renacer

POSITIVO

Lo sucedido ante Pasto puede ser una situación positiva si el club reacciona y no vuelve a cometer los errores de ese partido y, además tiene un cambio de actitud que se plasme en el juego. Esa derrota puede haber tocado la fibra del equipo para una reacción final que lo clasifique.



NEGATIVO

Que Atlético Nacional esté fuera de los ocho, porque aunque no tenga la misma nómina de años anteriores, por obligación debe meterse a esta fase, y más en la liga local, que ha demostrado que se ha nivelado por lo bajo, y que no es tan fuerte como las de otros países de Suramérica.