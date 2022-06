Hernán Darío “Arriero” Herrera es el entrenador de moda en el fútbol profesional colombiano. Con su particular forma de ser y su carisma se ganó a la hinchada verdolaga y se convirtió en el técnico que le devolvió la grandeza de conseguir un título a Nacional.

Asumió como entrenador interino del cuadro verdolaga en marzo del 2022, cuando Alejandro Restrepo dejó la dirección del equipo. Con trabajo se ganó el puesto y se consolidó. Terminó en la segunda posición del todos contra todos y luego ganó el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2022-1.

Y en la noche del domingo 26 de junio del 2022 consiguió la anhelada estrella 17 de Atlético Nacional. Es su primer título de liga colombiana y el segundo que consigue dirigiendo al cuadro verdolaga. El primero fue la Copa Águila 2018.

En la rueda de prensa después del partido se le vio muy alegre. En ella le preguntaron por su salario y la respuesta dejó entre risas y sorpresas a los periodistas que estaban en el lugar. “Si le digo lo del sueldo no me cree. No es tanto”, anotó en tono jocoso.