El famoso remoquete

–El remoquete de Arriero también viene de la forma como yo jugaba en el terreno. El narrador Jorge Eliécer Campuzano me decía así por la gambeta y porque me gustaba correr y hacer que tres o cuatro rivales estuvieran detrás de mí.

–Yo vengo de gente brava, de gente berraca y disciplinada. Los que nacimos en la montaña somos personas sencillas y trabajadoras, a las que nos gusta luchar y que aprendimos las enseñanzas de nuestros padres. A mí lo que me gusta es trabajar y por eso me dicen “El Arriero”. Me gustaba cuidar, ordeñar y picarle el pasto a la vaca; alimentarme de ella con leche, queso, de eso vivía y gracias a Dios nunca aguanté hambre.

Su descubrimiento

La vida le tenía un lugar como futbolista profesional y ese sería su destino. Un día invitaron a la Selección Antioquia de mayores a jugar un partido con el equipo del municipio de Caldas, del que hacía parte Hernán Darío, en ese entonces un muchacho flaco de 15 años.

–Decían que en el pueblo había un monito talentoso, pues nosotros no teníamos la facilidad de ir a la ciudad y en ese amistoso con el equipo departamental que se preparaba para el Campeonato Nacional en Santa Marta los volví nada. A una semana del viaje, sin proceso ni nada, me convocaron a la selección. No conocía el mar y nunca había montado en avión. Para mí eso fue impresionante. En ese equipo, dirigido por Luis Alfonso Pizarro, estaban, entre otros, Pedro Sarmiento, Chumy Castañeda, Jorge Peláez, Hernán Darío Gómez, Carlos Ricaurte, Jorge Porras, una camada muy buena que se sentía orgullosa de vestir los colores de Antioquia por encima de los clubes.

Ese fue el trampolín para llegar a Nacional, del que se hizo hincha escuchando por radio las hazañas de Jorge Hugo Fernández y Tito Gómez mientras él alimentaba la vaca.

En principio, Hernán Darío asistía a un entrenamiento semanal cuando hacían fútbol entre titulares y suplentes con un elenco que se llamaba Cosmos, cuyos integrantes terminaron conformando el otrora Kínder verdolaga que proyectó el técnico argentino Osvaldo Juan Zubeldía.

Aparte de Pizarro, recuerda con cariño a los entrenadores Pedro Pablo Álvarez y Gilberto Osorio, pero resalta a Zubeldía quien los puso a trabajar a mañana y tarde, y los alejó del trago y las discotecas.

–Zubeldía nos enseñó lo que somos, a trabajar de manera sencilla, no como ahora que hay tanta cosa, creía más en el jugador y en nuestras condiciones. Éramos libres para jugar, sin tanta teoría. Debuté contra Cruzeiro de Brasil (9 de febrero de 1977 y perdieron 2-0) con estadio lleno, pero no me dio temor. A uno de la montaña le gusta eso y pensaba: 'vengo, juego y listo, se acabó. Zubeldía me metió, me dieron la camiseta y no me la quité más.

La exigencia del estratega fue que se dedicara al fútbol y le tocó dejar el pueblo y el estudio, pero lo hizo feliz por el honor de estar en Nacional.