“Desde que dejé de jugar hace 13 años al fútbol profesional me vine a vivir a Corrientes, localidad ubicada a 800 km de Buenos Aires, que tiene 50.000 habitantes. He estado alejado un poquito de lo que es Buenos Aires, el fútbol y esas cosas, pero acá tengo una escuelita de fútbol. También con un amigo tengo el proyecto de empezar a dirigir, ya que me sugirió hacer una dupla técnica”.

¿Usted ha tenido preparación de cara a esta nueva faceta?

“Sí, he tenido charlas, encuentros con técnicos de acá, he dirigido ya equipos amateur de acá, me fue bien y fue una linda experiencia. También hay que estar pegado al televisor todo el día, escuchar, mirar videos y un montón de cosas. Estamos preparados. Mi amigo se fue a vivir a México, él está un poco más actualizado que yo, ha dirigido equipos mexicanos de forma interina y las inferiores de Lanús, o sea que estamos preparados para el día que salte algún equipo podamos demostrar nuestro trabajo”.

¿Qué es lo que más recuerda del paso por Nacional?

“Todo, porque no hay nada para un reproche. Al contrario, me han tratado como en casa, me han tratado muy bien mis compañeros, los utileros, la hinchada ni hablar. Me hubiese gustado retirarme en Nacional, pero por cosas del destino y de la vida no fue así”.

¿Por qué se dio su salida de Atlético Nacional?

“Todavía no sé por qué. Sinceramente nunca me dieron una explicación en ese momento, pero uno no guarda rencor, sino que me da tristeza no haber podido seguir en el club y haberme retirado ahí. Pero bueno, son cosas que pasaron. Siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron”.

¿Usted tuvo diferencias con Santiago Escobar o algún dirigente que pudieron haber incidido en su salida?

“No, no te puedo decir ninguna de las dos cosas porque nadie me dijo nada. Lo único que me dijeron es que me tenía que presentar en el club y firmar la rescisión de contrato y estábamos listos. O sea, yo no sé si fue el lado de la dirigencia, si fue el lado de Sachi Escobar, no lo sé, por eso te digo, me fui un poco perdido del club porque me citaron ahí, no hablé con nadie, simplemente creo que estaba Víctor Marulanda. También le agradezco porque él siempre me ha tratado muy bien, es buena persona, me dio lo mejor a mí y a mi familia, pero él nunca tampoco supo la explicación”.