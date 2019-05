Irregularidad, el enemigo verde

“Ante Envigado preparamos el partido igual a como lo hicimos con Millonarios, Junior, Medellín y América, como preparamos todos los juegos, pero no he podido encontrar las razones del porqué el equipo se cae anímicamente cuando está en situaciones adversas”.

El meollo del asunto, y que ha tenido intranquilo al técnico brasileño Paulo Autuori , ha sido el encontrar las razones del porqué no se asumen con la misma actitud todos los partidos, y de cómo fortalecer mentalmente al grupo.

“Contra Envigado debemos ser fieles a nuestro juego para clasificar”, esas fueron las palabras de Sebastián Gómez antes del 4-0 que les propinó el equipo naranja, demostrando que aún están lejos de conseguir lo que pedía el volante verde, quien salió lesionado y es duda para el duelo del domingo ante Santa Fe. Nacional no fue fiel ni a su fútbol ni a su historia y dejó muchas dudas.

Según el exdefensor de Nacional Francisco “Pacho” Foronda, el tema pasa más por la inestabilidad emocional. “Futbolísticamente uno ve que el equipo viene de menos a más, y los baches como el de Rionegro y Envigado tienen que ver más con el estado emocional, y eso sucede porque es un equipo en el que uno no observa líderes en la cancha, los únicos son Hernán Barcos y Henríquez, que recién vuelve. Esa falta de líderes hace que otros jugadores no se puedan consolidar como sucede con Lucumí, Candelo y Vladimir Hernández. Eso es preocupante porque todavía no tiene nada asegurado”.