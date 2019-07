Osorio ofreció disculpas, relató lo sucedido, y piensa en Jaguares

El técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, aprovechó la rueda de prensa de ayer en Guarne para ofrecer disculpas por lo sucedido en el duelo de Copa Águila frente a Santa Fe, en el que fue expulsado.

“Aprovecho la oportunidad para ofrecerles disculpas a todos ustedes allá (señalando las cámaras), niños y a los preadolescentes por mi actitud desmedida y ofrezco mi genuina y sincera disculpa porque espero que ustedes no hayan aprendido de ese momento”, dijo el técnico risaraldense.

Después reveló tener acceso al informe que pasó el árbitro John Hinestroza y sostuvo que no lo agredió ni verbal ni físicamente. “Únicamente les manifesté (a los jueces) que eran un desastre, porque al juez de línea, en la primera amarilla a Juan David Cabal, le dije ustedes creen que esto es de joda y la primera tarjeta normalmente no trae consecuencias, pero la segunda sí y va a ser inevitable, a lo que él me respondió: eso es una amarillita y 3 minutos después vino la expulsión”.

“Me pone un puño para alejarme de él. Segundo, dice que lo agredí y vehementemente; eso es completamente falso porque no tengo ningún contacto con él. Es él quien me pone el puño a mí y yo le quito el brazo, no con un puño, pero sí con un manotazo. Las consecuencias pasan a segundo plano y yo quiero tener mi conciencia tranquila y eso se hace contando lo que pasó y cómo aconteció”.

Después de sus explicaciones, agregó que ya está pensando en el duelo de mañana ante Jaguares en Montería.