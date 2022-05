Tiene 21 años, está en la flor de la juventud, pero además ha demostrado resiliencia para aguantar las críticas cuando en su momento le llegaron, aguante para dejar atrás una lesión que lo aquejó, dinamismo para jugar en dos posiciones: lateral y central. Paciencia para esperar su oportunidad y liderazgo para convertirse en una voz de mando en la zaga de Nacional.

Se trata de Juan David Cabal, quien en la actualidad es de las principales fichas del proceso.

Y es que es un joven con carácter, que confía en su talento. “No me siento segundo ni suplente, tengo una competencia sana con mis compañeros. Estoy trabajando en muchas cosas que tienen ellos y que me faltan a mí. Cuando el profe me elige siempre estoy listo para jugar”, indica.

Su personalidad se forjó en un barrio humilde de Cali. “No teníamos casi nada, pero luchamos para salir de allá. Empecé a jugar fútbol desde los 7 años y casi no me gustaba, pero así es la vida”.

Cabal disfrutaba más jugar con los amigos de su barrio que en los equipos, pero gracias a Camilo Pérez, scout en Nacional, llegó al equipo antioqueño y se enamoró de su profesión.

Se describe como un jugador rápido, que va bien arriba y fuerte en el mano a mano.

Ante la ausencia de Felipe Aguilar, que apenas está regresando de una lesión, Cabal asumió su función y lo ha hecho con creces.

Tiene una ventaja y es que hizo la sub-20 con el técnico Hernán Darío Herrera y este lo conoce muy bien, por eso le ha otorgado la confianza necesaria.

Juan David dice estar bendecido, porque son muy pocos los jugadores que pueden decir que empezaron su carrera en un equipo como Nacional, a algunos les cuesta años cumplir ese sueño. Sin embargo, sus aspiraciones no paran ahí y se visualiza jugando en Europa y, por qué no, en un club como el Real Madrid.

De niño siempre fue admirador de Sergio Ramos y le gustaría seguir los pasos del central español, que dejó huella en el club merengue.

“Quiero conocer a las figuras más grandes del fútbol”.

El equipo verde canaliza todos esos bríos en el objetivo de llegar a la final.

“Estoy pasando por un momento muy bueno en mi carrera, terminando de consolidarme, pero quiero seguir creciendo para que después pueda seguir diciendo que estoy en mi mejor momento”.

Cabal agrega que él trabaja como si estuviera a prueba todos los días.

Uno de sus grandes exámenes, si “El Arriero” se decide por él, será el próximo martes (8:05 p.m.) cuando Nacional reciba a Millonarios en la segunda fecha de los cuadrangulares y con la obligación de ganar para quedar de líder de su grupo y dar otro paso hacia la final.