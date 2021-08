Luego del polémico partido que Atlético Nacional ganó ante Quindío y tras el cual se mantuvo invicto y líder en la Liga Betplay, el entrenador del elenco paisa, Alejandro Restrepo, fue autocrítico al señalar que partidos como el del sábado llenan de aprendizaje para los siguientes retos.

Quindío puso en aprietos el elenco verde, e incluso perdió (1-0) después de un penalti inexistente que generó rechazo, como lo evidenció en rueda de prensa el orientador del cuadro cuyabro, el colombo-argentino Óscar Quintabani.

“Valoro a mi equipo, tuvieron una gran capacidad para trabajar más allá de ser contra Nacional; este equipo viene creciendo. Tuvimos los riesgos para jugar, para presionar, para correr”, dijo Quintabani, quien prosiguió.

“No me puedo sacar de la cabeza lo del arbitraje. Me parece bárbaro lo que está sucediendo en el fútbol colombiano. En varias entrevistas anteriores pedí el VAR (sistema de videoarbitraje), porque estos señores -árbitros- se vienen equivocando mucho. No puede ser que unos árbitros profesionales con asistencia tengan esta cantidad de errores”.

Restrepo, por su parte, reconoció el desempeño de su contendor, y también destacó la capacidad de sus jugadores en marca y eficacia.

“Indiscutiblemente enfrentamos un rival que tiene el juego aéreo como fortaleza, un equipo muy físico, en algunos momentos sufrimos distracciones, soltamos algunas marcas, pero lo supimos resolver, y en los que no, Aldair Quintana estuvo brillante”.

El Verde paisa comanda el certamen con 16 puntos, tras 5 triunfos y un empate.

“Para este grupo, en la construcción de una idea de juego y la forma de enfrentar a los rivales, un partido como estos nos servirá. Enfrentamos a un equipo que tenía una estructura a la cual no habíamos enfrentado, esto nos llenará de aprendizaje”, detalló Restrepo.

Este jueves (8:05 p.m.), Nacional rivalizará de local ante Patriotas por los octavos de final de la Copa Betplay; por Liga se medirá dentro de ocho días (6:00 p.m.) a Águilas.