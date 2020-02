La incertidumbre vuelve a Nacional

Sebas Grisales

@sebasgrisalesr



La defensa, el talón de Aquiles de Nacional. Blanco no rinde, pero Osorio dice que se consolida. Los que rinden están en el banco.



Andrés Sánchez

@andrusanchez14



Osorio quiere imponer sus ideas locas, como si fuera a inventar algo, y está poniendo en riesgo un posible título de Atlético Nacional.



Pedro Klinger Perea

@kliper5



El Osorio que dominó el fútbol colombiano no jugaba sin laterales, no jugaba con extremos invertidos y era muy seguro atrás.