Daniel Mantilla llegó a Nacional sin muchos bombos ni platillos, otros refuerzos arribaron con más nombre y expectativa que él, pero este joven de 25 años empezó a demostrar su velocidad, gambeta y entrega en la cancha para que los hinchas lo fueran referenciando.

Poco se sabe de sus inicios en el fútbol, por eso EL COLOMBIANO dialogó con él sobre este y otros aspectos de su vida y su carrera.

¿Cómo empezó?

“Desde muy pequeño me gustó el fútbol, soy de Bucaramanga y empecé en una escuelita que se llama Nantes Fútbol Club. Ahí hice todas las divisiones menores hasta la sub-20, después me llamaron del Real Santander y desde ahí empecé a jugar y a entrenar con el equipo profesional y ahí empecé mi camino en el fútbol que ha sido fuerte pero de muchas satisfacciones”.

¿Quién le inculcó este deporte?

“Mi papá, quien me acompañaba a todos lados, a los entrenamientos y cuando tenía la posibilidad de acompañarme a un viaje también lo hacía desde la escuelita. La verdad todo se lo debo a él, esa disciplina, esa fe. Me decía que confiara mucho en mi talento, que fuera perseverante y gracias a Dios así fue. Por él es que tengo la oportunidad de ser futbolista profesional”.

¿Qué fue lo más difícil en sus inicios?

“Desde muy pequeño estuve en un colegio en el que salía de estudiar casi a las 4:00 de la tarde y mis entrenamientos comenzaban a esa hora, entonces nunca alcanzaba a estar con el equipo de mi categoría. Llegaba a las 5:00 0 6:00 y entrenaba con los mayores. Me tocaba salir corriendo a los entrenamientos y siempre fue así, no solo en la escuelita sino también en la Selección Santander y eso generó un desgaste en mí, porque también llegaba tarde a la casa y no alcanzaba a hacer las tareas. Ahora entiendo que esa disciplina ayudó en mi formación y a ponerla en práctica en la carrera”.

¿En algún momento quiso tirar la toalla?

“Pues en esos momentos y debido a ese desgaste, sobre todo, me pasó mucho con la Selección Santander, cuando por tres años quedé por fuera del equipo. Pero en esos momentos tuve la voz de aliento de mis papás y mi hermano, quienes me inculcaron que debía seguir entrenándome de la misma manera como si siguiera en la Selección y esa perseverancia y las ganas me dieron más fuerza, y a partir de ahí quedé en las siguientes convocatorias y nunca más pensé en dejar el fútbol”.

¿Si no hubiera sido futbolista a qué se hubiera dedicado?

“Siempre me ha gustado el emprendimiento, crear empresa. Con mi hermano hablo mucho de ese tema. Es ingeniero y le ha gustado mucho ese tema. Sería administrador de empresas, pero en este momento estoy estudiando esa carrera y espero poder terminarla muy pronto. Lo hago de manera virtual en una universidad de Bucaramanga”.

¿Además del estudio qué disfrutas en los tiempos libres?

“Salir a comer con mi esposa en las diferentes ciudades que he tenido la oportunidad de estar. También pasear, conocer lugares nuevos. En fin, estar mucho en familia”.

¿Qué consejo lo ha marcado en su vida?

“Desde muy pequeño mi papá siempre estuvo a mi lado en este proceso de la carrera del fútbol y siempre me inculcó que confiara en mi talento a pesar de las dificultades que surgieran en el camino, que no dejara de creer en mí. Ese ha sido un consejo que me llegó mucho y que practico”.

¿Quiénes son sus ídolos?

“Desde niño veía los videos de Ronaldinho, fue un jugador diferente dentro de la cancha con sus jugadas, gambetas y pases. De Colombia siempre me gustó James, Juan Fernando Quintero. Son jugadores distintos, con una calidad impresionante, y ahora sigo mucho a Luis Díaz, porque jugamos en la misma posición. Uno toma de referencia a esta clase de futbolistas que les ha ido muy bien, no solo a nivel de clubes, sino también con Selección”.

¿Le gusta la música?

“Sí, todo variadito. Disfruto mucho con el vallenato, porque desde muy pequeño a mis papás y sus amigos les gustaba, y ya aquí en el equipo los compañeros escuchan mucha salsa y eso se le contagia a uno”.

¿Alguna canción que te marque?

“Más que una canción, de vallenato me gustan muchas, sobre todo de los Diablitos que es un grupo que escucho”.

¿Tiene hijos?

“Mi esposa está en embarazo, estamos llegando a los últimos meses y gracias a Dios todo ha salido muy bien, los controles han sido excelentes y estamos muy contentos”.

¿Es niño o niña?

“Es una niña y la vamos a llamar Sara. Estamos muy contentos y con mucha ilusión por su llegada”.

¿Qué sueños le faltan por cumplir en su carrera?

“Muchos. Obviamente el llegar a Nacional fue uno cumplido, pero quiero ser campeón y lo podemos lograr por lo que ha demostrado el equipo durante todo el semestre, los excelentes jugadores que hay y ya estamos en los cuadrangulares finales, con mucha ilusión de poder estar en una final, pero soy de sueños inmediatos, y el de ahora es ser campeón”.

¿Y la Selección Colombia qué?

“Ese también y muchísimos más. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el morfociclo que se hizo con los jugadores de la Liga. Fueron 4 días con los muchachos y el profe, y uno queda con esas ganas de poder seguir siendo convocado, para eso se trabaja. Hay que hacer las cosas bien en el club, quedar campeones y eso te da la opción de estar cada vez más cerca de la Selección y algún día poder vestir esa camiseta en un partido oficial”.

¿Qué sintió la primera vez que estuvo en el Atanasio lleno?

“Fue en un partido contra Junior, algo muy emocionante, porque me había tocado tenerlo en contra, pero en ese partido, con el respaldo de toda la gente, fue algo increíble. Lo ganamos y marque mi primer gol y la alegría fue enorme”.

¿Cuál es la gran fortaleza de Nacional en estos cuadrangulares?

“La unión y el ambiente de este grupo, el apoyo que nos brindamos todos los jugadores y las ganas de ser campeones. Nos exigimos al máximo en el día a día. Eso nos hace un equipo muy fuerte. Quedan cinco fechas muy difíciles, pero con toda la confianza y la seguridad en el equipo que hay”.

¿Qué es lo que más le llama la atención de Nacional?

“Su hinchada y el cariño que me ha brindado, eso es muy bonito y lo agradezco. Además, la ciudad es hermosa, ya había estado acá cuando jugué en Leones. El ambiente es increíble y hay que aprovechar este momento”.

¿Cuál ha sido su mayor alegría?

“Llegar a Nacional, porque fue un paso muy importante para mi carrera, porque es el equipo más reconocido de Colombia, por las Copas que ha obtenido”.

¿Cómo ha sido el apoyo de su esposa en su carrera?

“Ella se llama Melisa Flórez, y ha sido mi apoyo incondicional, ha estado en todos los momentos, no solo en los buenos sino también en los más difíciles, apoyándome y dándome consejos y estoy muy agradecido por su compañía”