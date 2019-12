Nacional: Andrés Perea va a la MLS y Ledesma es solo rumor

Este lunes el Orlando City de la MLS confirmó al volante Andrés Perea como nueva incorporación, mientras que Nacional se refirió a otro rumor en las redes sociales que puso en alerta a los hinchas.

Perea llega al club norteamericano por un año, a préstamo y con opción de compra. Además, no ocupará cupo extranjero pues cuenta con la nacionalidad estadounidense también.

Varios trinos, desde Argentina y Colombia, aseguraban que el club verde presentaría una oferta formal por el portero de Quilmes, Marcos Ledesma. Sin embargo, el presidente verdolaga, Juan David Pérez, aseguró que, por ahora, no están buscando un portero.

“No desmiento cosas que no son reales. No sé quién es Ledesma, pero sí sé que un empresario lo ofreció. Hoy no es prioridad, tenemos dos porteros, además de Sebastián Guerra. Pero si mañana el técnico va a la Junta y demuestra que es necesario otro arquero, todo cambia. Solo hablaremos de lo que es oficial”.

Pérez agregó que hoy Nacional está buscando armarse de la mitad de cancha hacia arriba. “La semana pasada sonó también Andujar y ahora es Ledesma. Hay 28 jugadores que han dado como confirmados y la prensa no puede caer en el juego de los empresarios”, aseguró el directivo.

El presidente verdolaga explicó que hoy, frente a los porteros, la única intención que se tiene es adquirir los derechos deportivos de Aldair Quintana. “Hay esa idea, lo que pasa es que su opción se vence en junio 30 del año entrante, y la compra se dará dentro de los plazos, no se ejercerá anticipadamante”.

Según el directivo, Aldair es un profesional a carta cabal, empezó su proceso con la Selección y tiene la confianza del grupo y del técnico