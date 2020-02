Nacional, con la necesidad de competir siempre igual

El técnico Juan Carlos Osorio se despachó en elogios hacia el grupo de jugadores que encaró el partido por Copa Sudamericana frente a Huracán, y le echó una puya a quienes actuaron ante Jaguares por Liga.

Ante los argentinos Nacional tuvo un excelente funcionamiento y ganó 3-0, pero con el club de Montería había dejado muchas dudas.

“Hubo una gran exhibición de todo el grupo. Es muy gratificante que los muchachos entiendan que podemos tener más presentaciones como ante Huracán”, dijo Osorio.

El entrenador agregó que hay que seguir mejorando y saber que el grupo debe competir siempre de la misma manera sin importar el rival.

“El juego ante Jaguares no se me ha olvidado, ese partido lo perdimos por no competir bien. El grupo que pusimos ese día también tenía extremos e interiores, tenía todo, pero no competimos como ante Huracán, que si asumimos esa responsabilidad. Eso es algo a tener en cuenta para progresar en nuestro fútbol. Independientemente al rival que enfrentemos debemos competir igual”.

¿Rotando se compite igual?

Los jugadores que actuaron en la Copa Sudamericana demostraron mejor desempeño y jerarquía respecto a los que lo hicieron ante Jaguares por Liga. ¿En este caso afectó la rotación al equipo?

Para el exgoleador de Nacional, Juan Jairo Galeano, la manera de dirigir de Osorio es muy particular.

“Él ha sido exitoso y ganador con esa manera, donde ha estado ha triunfado. A mí no me gusta la forma, pero la respeto y la valoro, porque así ha llegado hasta donde está”.

El técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, que trabajó con Osorio en Estados Unidos, dice que esto es parte del inicio de cualquier proceso.

“Eso incluye experimentar con alineaciones. El problema es que hay equipos en los que es más difícil empezar procesos y esperar que maduren y den réditos. Se comenten errores, pero ellos son parte del proyecto que se tiene en mente como entrenador”.