Tras la victoria por 1-0 sobre Rionegro Águilas, Atlético Nacional, por primera vez en toda su historia, obtiene 7 triunfos consecutivos sin recibir gol, un nuevo récord institucional para el club.

Frente al tema, lo que destaca el técnico Alejandro Restrepo es la actitud del grupo. “Hasta acá vamos bien, pero no hemos logrado nada aún, hay que trabajar para seguir mejorando y no tener algunas desconcentraciones. Buscamos que el equipo siga creciendo para cerrar los partidos y ser más tranquilos y no permitirle al rival opciones”.

Para el entrenador los generadores de juego tienen una mención aparte, tanto Andrés Andrade, Jarlan Berrera, Yeison Guzmán y Alex Castro. “Son determinantes, influyentes, entienden lo que hemos entrenado para establecer superioridad en el centro del campo. Además, nos aportan mucho en el control del juego”.

Uno de los aspectos que más resalta del grupo es la solidez defensiva que se ha alcanzado. El zaguero argentino Emmanuel Olivera se refirió a esa fortaleza.