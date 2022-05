A Nacional le ha ido bien con las “panteras”. Ese apodo que hizo famoso el goleador Jhon Jairo Tréllez en las décadas de los 80 y 90, hoy tiene otro sucesor, el lateral Álvaro Angulo.

Más allá de su tez morena, la velocidad, potencia, fuerza en el remate, resistencia, intensidad y físico privilegiado lo hicieron merecedor de ese remoquete. Viene de la tierra en la que surgieron Willington Ortiz, Léider Preciado, Pablo Armero y Darwin Quintero, por mencionar solo algunos.

Creció jugando en calles, playas y potreros, porque en Tumaco todos juegan fútbol. Los niños arman porterías con arrumes de camisetas, canastas, ramas o piedras. “Me daban las 10 de la noche y llegaba todo mugroso a la casa. Esa era mi pasión”, recuerda Angulo, quien además indica que su mamá fue la que más lo apoyó para salir adelante. “Me insistía en que estudiara por si en el fútbol no se me daba la oportunidad, pero yo le decía que realmente lo que me apasionaba era el balón y que lo iba a lograr”.

Willington Ortiz dijo que es muy grato que salgan jugadores como Angulo, porque mantienen la herencia de ese pueblo en el que lo único que hay es pobreza y pasión por el balompié. “Es un digno exponente del fútbol tumaqueño y tiene todo para llegar y hacerse a un lugar en la Selección Colombia”.

Por su parte, Angulo sabe que llegar a Nacional no fue fácil y por eso se exige al máximo para cumplir con el rol que le pide el técnico Hernán Darío Herrera. “Siempre quise estar acá, me acoplé bien al grupo y a los compañeros. Confío mucho en el potencial que tengo”.

Indicó que su sueño es llegar al fútbol europeo, pero no sin antes ser campeón con Nacional. “Tenemos la responsabilidad de ganar títulos y de jugar bien todos los partidos. Acá no vale ser bueno, sino excelente”, dijo.

Su debut fue con el Pasto en 2015 y después pasó a Águilas Doradas, donde se fijaron en él para luego dar el salto a Nacional, equipo con el que hoy, desde las 7:30 p.m., iniciará los cuadrangulares frente al Junior. La pantera está lista para alimentarse del tiburón