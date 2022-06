En contraste, la falta de ritmo de Felipe Aguilar, quien sorpresivamente apareció en la titular tras varias jornadas ausentes por lesión, terminó por sentirla su equipo. Desde el 22 de marzo, en el triunfo (3-1) ante Jaguares, por la fecha once del todos contra todos, el zaguero no era tenido en cuenta.

Sin ideas en los 45 iniciales

El elenco dirigido por Hernán Darío Herrera no lograba sostener el balón, lo que propiciaba la arremetida del anfitrión, alentado por sus hinchas, quienes llenaron el escenario deportivo. Así lo reflejaron también las estadísticas, que al cierre de los 45 minutos iniciales mostraron un 62% de dominio del balón de los capitalinos contra el 37% de los antioqueños.

En el once verdolaga, que se veía maniatado, los hombres de las ideas no aparecían y en las transiciones defensa ataque reinaba la lentitud. Por ende, no generaba riesgo en predios del rival.

En contraste, Millonarios tuvo varias opciones de peligro, la más clara de ellas un balón que Andrés Gómez estrelló en el palo.