Nacional-Patriotas, sin plazos para la victoria

A Nacional se le acaba el tiempo para meterse en el grupo de los ocho y por eso en el cierre de la fase de todos contra todos no puede darse el lujo de perder puntos, y menos en casa.

Por eso hoy, desde las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot, cuando el club antioqueño reciba a Patriotas, tiene como prioridad ganar.

El grupo es consciente de esa situación y después de haber logrado 4 puntos, de los últimos 6 en juego, está confiado en que puede mantener la buena racha.

Ómar Duarte fue el hombre que le dio la victoria ante Alianza Petrolera en el último partido que disputó el club en casa, mientras que ante Junior no tuvo suerte de tener opciones claras, pero el técnico Autuori destacó su labor táctica.

Él, que sabe que es un jugador discutido, está empeñado en levantar su nivel y poder renovar su contrato con Nacional. “Ahora que me está dando la posibilidad el profe de jugar, estoy aportando y acoplándome mejor con los compañeros”, comenta el jugador.

Sobre Patriotas manifestó que será un rival que se jugará la vida ante Nacional: “Sabemos que también está en la pelea, pero nosotros estamos de locales y tenemos la obligación de ganar”. Duarte dice que con esta clase de rivales que, por lo general se encierran, hay que mostrar mejoría en ataque. “Tenemos que mejorar en la parte ofensiva, colaborar con los compañeros para generar opciones y concretarlas”.

Sobre la falta de continuidad que ha tenido este semestre indica que todo va en la confianza. “Yo trabajo firmemente esperando que el profe me entregue la suya cada vez más”.

Respecto a la renovación de su contrato, que se vence en junio, indicó que es una situación que está en manos de su representante. “Todavía no he hablado con nadie, es mi representante que se encarga de eso, ya él me dirá cuál es el paso a seguir, pero mientras esté acá quiero hacer las cosas de la mejor manera”.

El lateral Deiver Machado aseguró que la clasificación depende absolutamente de ellos. “Sabemos de la difícil situación, pero estamos cerca del objetivo, tranquilos y confiando en cada uno de nosotros. Somos una familia y eso hay que demostrarlo”.

Machado expresa que al equipo ya se le escaparon muchos puntos y esa situación debe cambiar. “Venimos de hacer un buen partido en Barranquilla, pero ese tipo de actuaciones hay que sellarlas con triunfos”.