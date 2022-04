Desde hace siete torneos, Nacional y Medellín no entran juntos a las fases finales de la Liga. La última vez que ambos las disputaron fue en el primer semestre de 2018 cuando Nacional clasificó primero y Medellín segundo.

Hoy, la campaña que realizan los dos equipos grandes de Antioquia los tiene muy cerca de asegurar esa clasificación. Nacional acumula 30 unidades y el DIM 25.

Además de los resultados, las dos aficiones se muestran contentas por el alza en el rendimiento de ambos equipos.

Medellín mejoró en condición de visitante, que era la deficiencia con la que inició esta campaña y mantiene su fortaleza en casa y, en el elenco verde, varios de sus futbolistas, que no rendían en el anterior proceso, han regresado a un mejor estado de forma.

Así lo reconoció el volante Sebastián Gómez: “En el grupo se siente un ambiente muy bueno, porque cada uno está poniendo un granito de arena para llenar el costal y conseguir lo que nosotros queremos”.

“Tenemos 30 puntos, pero eso no vale de nada sin en finales no pasa algo, y por eso nos preparamos día a día y tratamos de conformar un grupo que defienda esta camiseta a como dé lugar”, agregó.

Por su parte, el técnico del Medellín, Julio Comesaña, reconoció la mejoría, pero reiteró que pretenden seguir en ascenso. “Ahí vamos, despacio. Estamos en el camino pero no hemos llegado a lo que queremos. Lo cierto es que sí hemos mejorado”. Agregó que está muy contento con el nivel, no solo de los 11 titulares, sino de las alternativas. “El sueño de cualquier entrenador es darle oportunidades a todos, pero a mí me gusta la continuidad de un equipo. Sin embargo, estamos cerca de que algún día pongamos un 11 diferente y funcione igual”.

La campaña es buena y si las cosas siguen marchando positivamente, tras 4 años, ambos estarán entre los ocho al finalizar la fase del todos contra todos.