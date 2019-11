Nacional-Tolima, duelo equilibrado

Juan Pablo Nieto

Volante del Tolima

El volante Juan Pablo Nieto, que pertenece a Nacional, es una de las figuras del actual Deportes Tolima. A principio de temporada no se quedó en Medellín, porque el técnico Juan Carlos Osorio pensó que aún tenía contrato con el Once Caldas y por eso lo prestaron al Tolima. “Yo me equivoqué, pensé que tenía contrato con Caldas. A futuro, Juan va a tener la gran oportunidad”, dijo el técnico verdolaga.